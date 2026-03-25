"Mów mi Jimpa": Bohater wzorowany na ojcu reżyserki

John Lithgow, wraz ze scenariuszem, otrzymał od reżyserki Sophie Hyde także bardzo szczery list. Jak mówił, niezwykle mu to pochlebiło.

"Widziałem jej wspaniały film 'Powodzenia, Leo Grande' i byłem pod ogromnym wrażeniem innych jej prac. W liście szczegółowo opisała, dlaczego chciała nakręcić swój nowy film. Był to dla niej głęboko osobisty projekt. Pisała o tym, co znaczył dla niej jej ojciec - skomplikowany mężczyzna ze skomplikowaną historią, która wywarła głęboki wpływ na jej życie" - zapewnił.

W istocie, pierwowzorem postaci Jimpy był ojciec reżyserki, Jim Hyde (1950-2018), znany w Australii obrońca praw gejów i członek założyciel AIDS Council of South Australia. Sophie Hyde tak o tym opowiadała: "Mocno inspirowaliśmy się naszym życiem i moją rodziną, a szczególnie moim tatą Jimem, który dokonał coming outu niedługo po moich narodzinach".

John Lithgow: Brak artystycznych zahamowań

Lithgow wcielił się w Jima z pełnym oddaniem. Reżyserka wspominała, że wiele można o Johnie powiedzieć, ale nie to, iż jest nieśmiały: "John wysłał mi swoje nagie zdjęcie. Brzmi to naprawdę źle, ale to było zdjęcie z czasów, gdy grał w teatrze na początku swojej kariery. Powiedział: 'Jestem nagi od zawsze'".

Hyde podkreślała też jego nieustający entuzjazm i brak artystycznych zahamowań: "Coś takiego jak nagość lub robienie czegoś niekonwencjonalnego nie peszyło go. Mówił: 'Tak zachowałaby się ta postać. On by tak zrobił. Nie zamierzam się przed niczym uchylać'".

Producent Liam Heyen przywoływał pierwszą scenę nakręconą z Johnem w Amsterdamie: "To był taniec, perfekcyjnie zaaranżowany, a jednocześnie całkowicie swobodny. To było jak magnes. Staliśmy tam i wszyscy płakaliśmy, obserwując, jak postać Jima ożywa po raz pierwszy. Myślę, że nasza holenderska ekipa trochę się martwiła, że wszyscy Australijczycy będą płakać każdego dnia!".

Krytycy nie kryli podziwu dla występu duetu Colman - Lithgow. "Gra aktorska ujmuje bez wyjątków, jest przesycona autentyzmem, a Lithgow wydaje się najbardziej nieustraszony w tym śmiałym zespole" - pisał Peter Debruge na łamach "Variety".

"Mów mi Jimpa": Fabuła filmu

Reżyserka Hannah (Olivia Colman) podróżuje z mężem Harrym (Daniel Henshall) i nastoletnim dzieckiem Frances (Aud Mason-Hyde) z Australii do Amsterdamu, by odwiedzić swojego ojca, ekscentrycznego i nieprzewidywalnego Jimpę (John Lithgow). Gdy Frances oznajmia, że zamiast wracać do domu chce zostać z dziadkiem na dłużej, Hannah musi zmierzyć się z trudną rodzinną przeszłością, pełną niewypowiedzianych żalów i decyzji, których bolesne konsekwencje są wciąż odczuwalne.