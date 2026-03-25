Wiemy, jak wygląda nowy Maui. Fani nie są przekonani

Nadchodzi aktorska wersja "Vaiany"

Disney idzie za trendem przerabiania swoich największych filmowych hitów na wersje aktorskie. W tym roku doczekamy się premiery nowej "Vaiany", w której główną rolę zagra Catherine Laga'aia. Fani zgodnie stwierdzili, że aktorka jest niezwykle podobna do oryginalnej bohaterki z popularnej animacji.

W Mauiego, czyli półboga, który w filmie pomaga Vaianie, wcieli się Dwayne Johnson. Po ujawnieniu tej informacji wiele osób uznało, że jest to idealny casting. Teraz, gdy Disney udostępnił pierwszy zwiastun nowego filmu, nie wszyscy podzielają to zdanie. Niektórzy twierdzą, że Maui w wykonaniu Dwayne'a nie jest podobny do oryginały i wygląda dość tandetnie.

Twórcy filmu podkreślają, że charakteryzacja Johnsona była szczególnym wyzwaniem. Reżyser Thomas Kail podkreślił, że trudna była sama peruka, która musiała dobrze wyglądać w ciężkich warunkach pracy na wodzie.

Johnson przyznał, że nie spodziewał się, jak wymagające okaże się fizyczne przygotowanie do roli. Największym wyzwaniem były dla niego protezy, włosy i dodatkowa masa ciała, która wynosiła około 18 kilogramów. Aktor opowiadał również o intensywnym procesie utrzymywania odpowiedniej sylwetki - nie mógł schudnąć, by zachować proporcje postaci, co w połączeniu z wysokimi temperaturami na planie było wyczerpujące. Dodatkowo, Dwayne pracował nad kilkoma filmami jednocześnie, co niezwykle utrudniało pracę nad sylwetką.

Kiedy premiera nowej "Vaiany"?

Premiera aktorskiej "Vaiany" zaplanowana jest na 10 lipca 2026 roku. Przypomnijmy, że w pierwszej części animacji dzielna nastolatka podejmuje się niebezpiecznej misji, aby ocalić rodzinną wyspę. Wraz z potężnym niegdyś półbogiem imieniem Maui (i nieco nierozgarniętym kogutem) wyrusza w pełną niezwykłych przygód żeglugę przez ocean. Z pomocą nowego towarzysza dziewczyna rzuca wyzwanie morskim potworom i przeznaczeniu.

