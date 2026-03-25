Szymborski urodził się 4 września 1932 roku w Radzyminie. W 1957 roku ukończył studia na Wydziale Estradowym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W czasie swej kariery był związany z warszawskimi teatrami Domu Wojska Polskiego, Polskim, Ateneum i Syrena, a także Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Zdzisław Szymborski. Kariera filmowa i telewizyjna

Na dużym ekranie debiutował w filmie "Warszawska syrena" Tadeusza Makarczyńskiego z 1956 roku. Był statystą, a jego nazwisko nie pojawiło się w napisach produkcji. W następnych latach grał małe role w "Pasażerce" (1963) Andrzeja Munka i "Wspólnym pokoju" (1964) Jerzego Antczaka.

Rozwiń

W kolejnych latach pojawił się między innymi w "Trędowatej" (1976), "Człowieku z marmuru" (1976) i "Brunecie wieczorową porą" (1976). W latach 80. zaczął pracować także jako asystent reżysera i drugi reżyser. Wspomagał Jerzego Hoffmana, z którym spotkał się na planie "Ogniem i mieczem" (1999), "Starej baśni" (2003) i zamykającej jego filmografię "1920 Bitwie Warszawskiej" (2011).

Szymborski był także aktorem serialowym. Wystąpił między innymi w takich produkcjach jak "07 zgłoś się", "Czterdziestolatek", "Dom", "Zmiennicy", "Pogranicze w ogniu" i "Kryminalni".