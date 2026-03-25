Polsat pokaże dzisiaj szaloną komedię. Bawi do łez

Justyna Miś

Lekka komedia przygodowa o czterech kumplach, którzy czują, że ich życie utknęło w miejscu. Zamiast dalej tkwić w rutynie, postanawiają wsiąść na motocykle i ruszyć w podróż przez Amerykę. Już dziś widzowie zobaczą ten przebojowy film w telewizji.

Trzech mężczyzn z filmu „Gang Dzikich Wieprzy” siedzi na ziemi w lesie, owinięci czerwonym śpiworem, otoczeni iglakami.
"Gang Dzikich Wieprzy"

Polsat pokaże przebojową komedię z gwiazdorską obsadą. "Gang Dzikich Wieprzy" w reżyserii Walta Beckera podbił serca widzów na całym świecie i bawi do dziś.

"Gang Dzikich Wieprzy": szalona komedia z gwiazdorską obsadą

Grupa przyjaciół postanawia ożywić codzienną rutynę i wybiera się w podróż na legendarnych Harleyach. Pragną posmakować nieograniczonej wolności. Okazuje się jednak, że wyprawa staje się dużo bardziej skomplikowana, niż zakładali. Ich dobra passa zostaje wystawiona na próbę podczas spotkania z prawdziwym gangiem dzikich Harleyowców, a zwariowane wakacje zmieniają się w przygodę ich życia.

W rolach głównych oglądamy plejadę gwiazd. John Travolta wciela się w Woody'ego Stevensa, Tim Allen gra Douga Madsena, a Martin Lawrence - Bobby'ego Davisa. Partnerują im m.in. William H. Macy, Ray Liotta oraz Marisa Tomei.

"Gang Dzikich Wieprzy" to lekka komedia, idealny film na wieczór. Nie brakuje w nim świetnego poczucia humoru, ale znalazło się także miejsce na refleksję o życiu.

"Gang Dzikich Wieprzy" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Gang Dzikich Wieprzy" zostanie dzisiaj, 25 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.45.

