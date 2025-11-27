Nowa nadzieja polskiego kina. Jej film uznano za objawienie

Kim jest Emi Buchwald?

Paszport "Polityki" to nagroda kulturalna ustanowiona 33 lata temu przez tygodnik "Polityka". Rokrocznie przyznawana jest w siedmiu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, sztuki wizualne oraz kultura cyfrowa. Zgodnie z deklaracją redakcyjną, jest wyróżnieniem dla twórców, którzy zaskakują swoimi osiągnięciami i przez to zasługują na opiekę, wsparcie i promocję. Paszport miał być symboliczną przepustką do świata wielkiej, międzynarodowej sztuki.

Nominowana do Paszportów "Polityki" Emi Buchwald jest absolwentką Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi oraz kursu dokumentalnego w Szkole Wajdy. Zadebiutowała w 2010 roku krótkometrażowym dokumentem "Bracia". Jej kolejne projekty: "Nauka" (2016), "Heimat" (2017) oraz zrealizowane w Studiu Munka "Piękna łąka kwietna" (2022) i "Echo" (2023) zdobyły kilkadziesiąt nagród na festiwalach w Polsce i na świecie. W tym roku na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni premierę miał jej pełnometrażowy debiut "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".



"To naturalna konsekwencja jej dotychczasowych wyborów artystycznych. Koncentruje się na bliskości, czułości i ciekawości relacji rodzinnych. Siłą filmu jest realistyczna, niemal dokumentalna uważność, otwarta na metafizykę" - czytamy w uzasadnieniu nominacji.

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej": O filmie

Film to historia czwórki rodzeństwa na progu dorosłości, która próbuje zachować bliskość, mimo, że każde z nich mierzy się z własnymi lękami, samotnością i emocjonalnymi problemami.



Na festiwalu w Gdyni film uznano za objawienie imprezy. Zdobył m.in. Złotego Pazura przyznawanego za "odwagę formy i treści", nagrody za najlepszą reżyserię oraz drugoplanową rolę kobiecą Karoliny Rzepy. Dziennikarze i dziennikarki wybrali "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" najlepszym filmem festiwalu. Zwracano uwagę na czułość i empatię, zachwycające aktorstwo, naturalnie brzmiące dialogi. Podkreślano, że film niesie pozytywny wydźwięk, a historia jest mądrze wsłuchana w ludzki lęk i wyrozumiała wobec cierpienia wieku dojrzewania.



"Ten rok był dla mnie wyjątkowy i prawdopodobnie przełomowy. Mam nadzieję, że pociągnie za sobą kolejne dobre lata. Dziś praca artysty w Polsce to trudna sprawa, jeżeli chce się robić rzeczy autorskie. Ale z drugiej strony to, że mogłam zrobić taki film, jak zrobiłam, to znaczy, że jest szansa" - mówi reżyserka w rozmowie z "Polityką".



Teraz do gdyńskich nagród oraz otrzymanej w październiku Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Film dołączy być może Paszport "Polityki". Przekonamy się o tym w niedzielny wieczór 11 stycznia 2026. Gala transmitowana będzie w TVP2 oraz w internecie, w serwisach YouTube i Facebook.



Obraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" powstał w Studiu Munka w ramach programu Sześćdziesiąt Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentami filmu są CANAL+ Polska S.A., Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Dreamsound Studio, Fireplace oraz Fixafilm.



Dystrybutorem "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" jest Kino Świat. Film wejdzie na ekrany polskich kin 13 marca 2026 roku.