Paszporty "Polityki" 2025: nominacje w kategorii FILM

Dla kogo Paszporty "Polityki" 2025? Oto nominowani w kategorii FILM

We wtorek ogłoszono tegorocznych nominowanych do Paszportów "Polityki" w kategorii FILM. Nazwiska laureatów we wszystkich siedmiu kategoriach: film, książka, scena, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna i kultura cyfrowa poznamy 11 stycznia 2026 roku podczas uroczystej gali, która transmitowana będzie na żywo w TVP2.

W kategorii FILM szansę na nagrodę mają: Emi Buchwald - reżyserka filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", Kordian Kądziela - reżyser filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy" oraz aktor Eryk Kulm - odtwórca tytułowej roli w filmie "Chopin, Chopin!".

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" to pełnometrażowy debiut Emi Buchwald. Tytuł zdobył na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni m.in. Złotego Pazura przyznawanego za "odwagę formy i treści", nagrodę za najlepszą reżyserię i drugoplanową rolę kobiecą (dla Karoliny Rzepy) oraz Nagrodę Dziennikarzy.

Największym jak dotąd sukcesem Kordiana Kądzieli jest bijący rekordy popularności serial "1670". Opowieścią o szlachcicu Janie Pawle zachwycali się niemal wszyscy. "LARP. Miłość, trolle i inne questy" to jego pełnometrażowy debiut fabularny, który brał udział w tym roku w Konkursie Głównym 50. FPFF w Gdyni.

Dla Eryka Kulma przełomem była tytułowa rola w dramacie wojennym "Filip" na podstawie prozy Tyrmanda. Aktor wystąpił ponownie u Michała Kwiecińskiego w największej superprodukcji ostatnich lat i jednym z najdroższych filmów w historii polskiej kinematografii "Chopin, Chopin!".

Ponadto w tym roku zgłoszeni do Paszportów "Polityki" w kategorii FILM zostali: Kasper Bajon (scenarzysta, "Heweliusz"), Michał Dymek (operator, "Dziewczyna z igłą"), Matylda Giegżno (aktorka, "Światłoczuła"), Lena Góra (aktorka, "Przesmyk"), Natalia Koniarz (reżyserka, "Silver"), Iga Lis (reżyserka, "Bałtyk"), Marek Modzelewski (scenarzysta, "Teściowie 3"), Jakub Rużyłło (scenarzysta, "1670"), Tomasz Schuchardt (aktor, "Dom dobry"), Justyna Wasilewska (aktorka, "Heweliusz"), Filip Zaręba (aktor, "LARP. Miłość, trolle i inne questy").

Paszporty "Polityki"

Paszporty "Polityki" przyznawane są młodym twórcom, którzy "w szczególny i niestandardowy sposób przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie". Nagrody przyznawane są od 1993 roku młodym twórcom za wybitne osiągnięcia artystyczne - obecnie w siedmiu dziedzinach: film, literatura, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa. Przyznawany jest również tytuł Kreatora Kultury.

W ubiegłym roku w kategorii Film Paszport "Polityki" otrzymała Kamila Tarabura, reżyserka m.in. filmu "Rzeczy niezbędne" i serialu "Absolutni debiutanci" za "dojrzałe operowanie niedopowiedzeniami tam, gdzie emocje domagają się krzyku. Za konsekwentnie przedstawiony i przekonujący obraz procesu przepracowywania traum i fascynujące portrety kobiet w kryzysie".