Nie tylko spektakle teatralne na Boskiej Komedii. Oto program sekcji filmowej

Boska Komedia zaprasza do kina

"O stałym filmowym cyklu towarzyszącym teatralnym wydarzeniom Boskiej Komedii myśleliśmy z dyrektorem festiwalu Bartoszem Szydłowskim od kilku lat. Udało się w 2025 roku. W ramach sekcji filmowej chcemy pokazywać kino, które formułą, odwagą podejmowanego eksperymentu, ale i wysoką jakością nawiązuje do głównej idei i wiodącego tematu imprezy. (...) Przedpremierowo pokażemy tytuły, o których już jest głośno. Dyskutowane, komentowane, niejednoznaczne" - mówi Łukasz Maciejewski, kurator filmowej sekcji.



A hasło przewodnie 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia to "Czekając na barbarzyńców" - nawiązujące do wiersza XIX-wiecznego greckiego poety Kawafisa, które oddaje niepokoje współczesności.

Reklama

Jakie zatem filmy zostaną pokazane podczas festiwalu? Przegląd rozpocznie się 10 grudnia i potrwa dwa dni. Projekcje odbędą się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

W pierwszym dniu przeglądu Krystian Lupa pokaże "Schron" - film nakręcony w okresie powstawania "Procesu" na motywach Kafki, głośnego spektaklu, który zrealizował w 2017 roku.



"Człowiek do wszystkiego" to polsko-brytyjski projekt Anki Sasnal i Wilhelma Sasnali, który miał premierę na festiwalu w Rotterdamie. Reżyserska para adaptuje tym razem powieść Roberta Walsera. Wyrazisty, oryginalny projekt z muzyką The Advisory Circle czy The Smiths.

Przegląd zakończy przedpremierowy seans produkcji ze Studia Munka "Nie ma duchów w domu na Dobrej" Emi Buchwald . To jeden z najszerzej komentowanych i nagradzanych debiutów tegorocznego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film zdobył m.in. Nagrodę Dziennikarzy, a Emi Buchwald otrzymała nagrodę za reżyserię.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emi Buchwald o "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". "Opowiadam o ludziach, którzy są mi bliscy" INTERIA.PL

Boska Komedia: program sekcji filmowej

10 grudnia (czwartek)

godz. 18:00 - "Schron", reż. Krystian Lupa - po projekcji spotkanie z Krystianem Lupą

godz. 20:00 - "Człowiek do wszystkiego", reż. Anna i Wilhelm Sasnal - po projekcji spotkanie z Anną i Wilhelmem Sasnalami

11 grudnia (piątek)

godz. 16:00 - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald - seans poprzedzony wstępem Łukasza Maciejewskiego