"Pomoc domowa" Paula Feiga była hitem przełomu 2025 i 2026 roku. Adaptacja książki Freidy McFadden skupiała się na Millie (Sweeney), która podejmuje pracę gospodyni w willi bogatego młodego małżeństwa Niny (Amanda Seyfired) i Andrew (Brandon Sklenar). Dziewczyna skrywa mroczną tajemnicę. Okazuje się ona niczym przy tym, co dzieje się w domu jej pracodawców.

Kosztująca 35 milionów dolarów "Pomoc domowa" zarobiła na całym świecie 396 milionów dolarów. Adaptacji kolejnej książki z serii napisanej przez McFadden wydawała się tylko kwestią czasu. Wytwórnia Lionsgate zapowiedziała ją już w styczniu 2026 roku.

"Pomoc domowa. Sekret". O czym opowiada kontynuacja popularnej powieści?

"Pomoc domowa. Sekret" skupia się na kolejnej pracy Millie. Tym razem dziewczyna trafia do domu Douglasa Garricka. Ten zakazuje jej wchodzić do pokoju, w którym przebywa jego chora żona. Millie w końcu puka do drzwi sypialni. Gdy te się uchylą, sprawy zaczną się szybko komplikować.

"Pomoc domowa. Sekret". Twórcy

Za kamerą sequela stanie ponownie Paul Feig. Oprócz Sweeney swą rolę powtórzy Michele Morrone. Aktor znów wcieli się w ogrodnika Enzo.

Za reżyserię projektu ponownie odpowiadać będzie Paul Feig. Scenariusz na podstawie bestsellerowej powieści Freidy McFadden "Pomoc domowa. Sekret" przygotuje Rebecca Sonnenshine. Potwierdzono, że w sequelu nie zobaczymy znanych z pierwszej części Amandy Seyfried i Brandona Sklenara.

"Pomoc domowa. Sekret". Szefowa Lionsgate zachwycona angażem Kirsten Dunst

Na angaż Dunst zareagowała Erin Westerman, prezeska wytwórni Lionsgate. "Adaptacja kolejnego rozdziału 'Pomocy domowej' z nią, to przywilej" - stwierdziła w oświadczeniu. "Dunst to ikona. Jej kariera odzwierciedla jej niezwykłe możliwości i odwagę. Skonfrontowana z jak zawsze magnetyczną Sydney Sweeney będzie niezwykłą siłą w świecie, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje".

Urodzona w 1982 roku Dunst jest gwiazdą trylogii "Spider-Man" Sama Raimiego i laureatką nagrody aktorskiej w Cannes za "Melancholię". Larsa von Triera. Za "Psie pazury" Jane Campion otrzymała nominację do Oscara. Ostatnio mogliśmy ją oglądać między innymi w głośnym filmie "Civil War" Alexa Garlanda.