Kenneth Branagh dołączył do obsady filmu „Oppenheimer”

Jak informuje portal "Deadline", zdjęcia do filmu "Oppenheimer" realizowane będą w kilku miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych, m.in. w Nowym Meksyku, Kalifornii i New Jersey. Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku.



Kenneth Branagh: Kogo zagra w filmie "Oppenheimer"?

Christopher Nolan jest nie tylko reżyserem, ale również scenarzystą "Oppenheimera". Scenariusz został napisany na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina zatytułowanej "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera").

Tuż przed rozpoczęciem zdjęć ujawniono wiadomość, że do obsady filmu "Oppenheimer" dołączył Kenneth Branagh . Nie wiadomo, jaką postać w nim zagra. Aktor wcześniej wystąpił już w dwóch innych filmach Nolana: "Dunkierce" oraz "Tenet". Aktualnie można go oglądać w kinach w filmie "Śmierć na Nilu". W najbliższy piątek 25 lutego w Polsce premierę będzie miał także zrealizowany przez niego "Belfast". To produkcja, za którą Branagh został nominowany do Oscara w aż trzech kategoriach: najlepszy film, najlepsza reżyseria oraz najlepszy scenariusz.

"Oppenheimer": Gwiazdorska obsada filmu Christophera Nolana

Obsada filmu "Oppenheimer" jest imponująca. W rolach głównych obok Cilliana Murphy’ego wystąpią w nim Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, Alden Ehrenreich, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Benny Safdie i Matthew Modine.

Murphy w filmie "Oppenheimer" wciela się w rolę fizyka teoretycznego, którego praca w ramach tzw. Projektu Manhattan doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. Film ma kłaść główny nacisk na paradoks opowieści o enigmatycznym człowieku, który musi zaryzykować zniszczenie świata, by pomóc go ocalić. Film Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.



