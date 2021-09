​Christopher Nolan nakręci film o "ojcu bomby atomowej"

W sierpniu ubiegłego roku do kin trafił najnowszy film Christophera Nolana, "Tenet", który m.in z powodu pandemii nie odniósł spodziewanego sukcesu kasowego. Na domiar złego reżyserowi nie spodobało się, że studio Warner Bros. zdecydowało się na równoczesne premiery swoich kolejnych filmów zarówno w kinach, jak i na platformie streamingowej HBO Max, którą nazwał "najgorszym streamingiem".



Christopher Nolan: Nowy film

Czy z tego powodu Nolan może zakończyć długoletnią współpracę ze studiem Warnera? Jak informuje portal "Deadline", jest to możliwe. Kolejnym projektem reżysera są zainteresowane również inne studia filmowe. I nic dziwnego, bo ma to być film o twórcy bomby atomowej, J. Robercie Oppenheimerze.



Nolan nie krył, że decyzja studia Warner Bros. budzi jego niesmak. Nie spodobało mu się, że jednoczesna premiera filmów w kinach i na streamingu nie została skonsultowana z ich twórcami. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Nolan jest wielkim orędownikiem kina, a jego widowiska filmowe skrojone są pod jak największe ekrany. To jeden z tych twórców, którzy do tej pory skutecznie opierają się streamingowi. Dla studia Warner Bros. jego filmy zarobiły już kilka miliardów dolarów. Niewykluczone, że na tym zakończy się jego współpraca z Warnerem. Rozstanie ułatwia fakt, że Nolan nie ma podpisanego z Warnerem formalnego kontraktu.

Nieznane są szczegóły powstającego filmu. Informacje na jego temat wskazują, że opowie o tworzeniu bomby atomowej, której użycie w trakcie II wojny światowej zmusiło do kapitulacji Japonię. Według niepotwierdzonych plotek, w jednej z ról w tym filmie ma zagrać Cillian Murphy. Aktor współpracował już z Nolanem przy dwóch częściach trylogii o Mrocznym Rycerzu, "Incepcji" i "Dunkierce".