"Diuna 2": Data premiery przesunięta o miesiąc

Początkowo druga część spektakularnej "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve’a miała zadebiutować na ekranach kin 20 października 2023 roku. Zdecydowano jednak o przesunięciu premiery na 17 listopada, bliżej Święta Dziękczynienia. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w lipcu br.

"Diuna" to ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Za kamerą stanął Denis Villeneuve. W obsadzie znaleźli się Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac czy Jason Momoa.

W części drugiej do aktorów dołączy Florence Pugh. Zagra księżniczkę Irulanę Corrino. W filmie pojawią się także Austin Butler (jako Feyd-Rautha), Christopher Walken (Padyszach Imperator Szaddam IV).

Zdjęcie Zendaya w scenie z "Diuny" / materiały prasowe

"Diuna": Fabuła filmu

"Diuna" opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Wideo "Diuna" [trailer 2]

"Godzilla vs. Kong": Nowa odsłona w 2024 roku

Nieco później zobaczymy w kinach także kolejną odsłonę "Godzilla vs. Kong". Film, za kamerą którego stanie Adam Wingard, ma pojawić się na dużym ekranie 13 marca 2024 roku.

"Godzilla vs. Kong": O filmie

Kong i jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego domu kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna zażyłość. Niespodziewanie na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla, siejąc zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie tych dwóch tytanów, zaaranżowane przez pozostające w ukryciu siły, jest zaledwie początkiem tajemnicy, której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi.

Zdjęcie Czy niebawem zobaczymy w kinach "Syna Konga"? / materiały prasowe

