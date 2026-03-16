Dyrektor PISF o sukcesie Polaka. "Ważny sygnał dla polskiego środowiska filmowego"

Kamila Dorbach o sukcesie Macieja Szczerbowskiego i 98. gali Oscarów dla Interii

"Szczególnie cieszy nas oczywiście tegoroczny Oscar dla Macieja Szczerbowskiego, współtwórcy krótkometrażowej animacji "The Girl Who Cried Pearls". To ogromny sukces artystyczny, ale także ważny sygnał dla całego polskiego środowiska filmowego" - podsumowuje Kamila Dorbach.

"Animacja od lat jest jedną z naszych najmocniejszych specjalności - polscy twórcy regularnie zdobywają nagrody na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, a ich filmy wyróżniają się oryginalnym językiem artystycznym i wysokim poziomem realizacyjnym".

W "The Girl Who Cried Pearls" ubogi chłopiec zakochuje się z dziewczynce, której łzy zamieniają się w perły. Chłopak sprzedaje je właścicielowi lombardu, który wciąż domaga się ich więcej. Twórcami nagrodzonej kanadyjskiej produkcji są Maciej Szczerbowski oraz Chris Lavis.

"To wyróżnienie potwierdza również, że obrany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej kierunek wspierania krótkich form ma głęboki sens. Krótki metraż jest często pierwszym krokiem w międzynarodowej karierze wielu twórców i przestrzenią dla najbardziej odważnych poszukiwań artystycznych" - dodaje Dyrektor PISF.

Tegoroczna gala Oscarów przyniosła wiele emocji, a rywalizacja między dwiema produkcjami - filmami "Grzesznicy" oraz "Jedna bitwa po drugiej" trwała do końca.

"Sama gala Oscarów pozostaje oczywiście świętem światowego kina - momentem, w którym o prestiżowe wyróżnienie rywalizują mocne i dyskutowane tytuły ostatniego roku. Napięcie towarzyszy twórcom i widzom na całym świecie aż do ogłoszenia ostatniej statuetki. Tegoroczne rozstrzygnięcia nie były dużym zaskoczeniem, zaś szczególnie cieszy mnie fakt, że gali nie zdominował jeden tytuł. Zacięta konkurencja daje nadzieję na duże zainteresowanie publiczności i pełne sale kinowe - a temu zawsze gorąco kibicujemy" - komentuje Kamila Dorbach.

Kamila Dorbach: od 2025 roku pełni funkcję Dyrektor PISF

Kamila Dorbach pełni funkcję Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od czerwca 2025 roku. Z Instytutem związana jest od 2019 roku, kiedy rozpoczęła pracę w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji, a także przy projekcie "Polska Cyfrowa". W kwietniu 2024 r. objęła stanowisko zastępcy Dyrektora PISF.

Wcześniej, w latach 2015 do 2017, Kamila Dorbach, roku była dyrektorem Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Pracowała także w Departamencie Prawa Autorskiego i Filmu MKiDN.

