"Mów mi Jimpa": autobiograficzna opowieść o szukaniu akceptacji i dojrzewaniu

Pamiętacie "Powodzenie, Leo Grande"? Pisałem w recenzji dla Interii, że opowiadający o romansie dojrzałej kobiety z młodym chłopakiem film w lekki, ale bardzo pikantny sposób, łamie tabu w czasach, gdy wydawało się, że wszystkie tabu zostały zdemolowane. Reżyserka filmu Sophie Hyde tym razem skierowała kamerę na samą siebie. Tabu już nie łamie i brakuje jej lekkości poprzedniego filmu. Nadal jednak potrafi świetnie prowadzić aktorów.

"Mów mi Jimpa" jest autobiograficzną opowieścią o szukaniu akceptacji i dojrzewaniu. To film terapeutyczny dla Hyde, ale jednocześnie hermetyczny ideologicznie. To nie jest film dla widza o wrażliwości innej niż progresywna, choć widzowie konserwatywni mogą jeden wątek uznać za szalenie ciekawy pod względem socjologicznym.

Australijska reżyserka Hannah (Olivia Colman) udaje się wraz z mężem Harrym (Daniel Henshall) i dzieckiem Frances (Aud Mason-Hyde) do Amsterdamu, gdzie mieszka ojciec Hanny, Jim (John Lithgow). Rodzina nazywa go Jimpa (połączenie imienia Jim i słowa granpa, czyli dziadek). Nie jest to dziadek pospolity. Jim jest wzorowany na Jamesie Hyde, który był znanym australijskim działaczem praw osób LGBT. Doradzał australijskiej Partii Pracy i był rzecznikiem osób chorujących na HIV. Zanim został działaczem społecznym, miał żonę i dwie córki, w tym właśnie Sophie. Jednym z głównych wątków "Mów mi Jimpa" jest stosunek Jima do Hanny i szczególnie do swojego… no właśnie. Wnuka czy wnuczki?

W dziecko Hanny wciela się Aud Mason-Hyde identyfikujący się zaimkami oni/ich. Cała pierwsza część filmu jest dydaktycznym wykładem, jak rodzice powinni traktować osoby reprezentowane literką T w skrócie LGBTQIA. Jest to dydaktyzm momentami irytująco toporny. Sophie Hyde i Aud Mason-Hyde dają widzom instruktaż, jakich zaimków powinni używać oraz jak dbać o inkluzywność języka. Języka, który sprawia problem dziadkowi Jimowi. I tutaj zaczyna się najciekawsza część filmu.

Tym razem nie dostajemy opowieści o zderzeniu progresywnych dzieci z konserwatywnym dziadkiem, który nie rozumie pędzącej rewolucji. Tym razem osobą, która nie nadąża za zmianami, jest ikona ruchów LGBT, którą uwierają kolejne dochodzące literki do tęczowego alfabetu. "Mów mi Jimpa" jest bardzo ciekawym i znamiennym obrazem pędzącej obyczajowej rewolucji i sporów w jej jądrze.

Rewolucja pożera własne dzieci? Film pokazuje ciekawe zmiany obyczajowe

Istnieją różne spory między środowiskami homoseksualnymi i transseksualnymi, ale recenzja filmu nie jest miejscem, by je szczegółowo opisywać. Hyde wchodzi w nie, kręcąc w pewnego stopnia film dla swojej ideologicznej "banieczki". Jim, który sam jest libertynem w dawnym rozumieniu tego słowa (mimo problemów zdrowotnych nocami chodzi w lateksowym przebraniu do klubów "na łowy"), nie rozumie nowego spojrzenia na płeć. Żartobliwie nazywa Frances "grandthing" (wnucząto). Gdy identyfikująca się zaimkami "oni/ich" Frances spotyka się z dziewczyną, Jim mówi, że Frances jest lesbijką, ale boi się do tego głośno przyznać. Frances jednak nie uważa się za kobietę, więc nie może być uznana za osobę homoseksualną.

Z socjologicznego punktu widzenia to szalenie ciekawy spór, bo pokazuje zmiany obyczajowe, jakie dokonują się w progresywnych środowiskach. Oto znany działacz gejowski, mieszkający w najbardziej liberalnym mieście Europy, zamienia się w reakcjonistę, który musi pogodzić się z tym, że rewolucja pożera własne dzieci. Ostatecznie między Jimpą i Frances porozumienie się nawiązuje. Jest zbudowane na miłości.

Hannah i jej mąż są w tym wszystkim rozdarci. Frances chciałaby zostać w Amsterdamie pod skrzydłami dziadka, który jednak zastanawia się, czy nie powinien się przenieść z Holandii do... Finlandii. Hannah musi natomiast uporządkować sprawy ze swojej przeszłości. Podziwia odwagę ojca, który wyszedł z szafy w czasach, gdy wiązało się to ze społecznym ostracyzmem i stał się znanym aktywistą, ale z drugiej strony jest porzuconym przez niego dzieckiem, które widziało ból matki.

W "Powodzenia, Leo Grade" Hyde potrafiła głębiej i dowcipniej pokazać seksualność dojrzałej kobiety, która łamie społeczne tabu. Kierując kamerę na swoją twarz i lustrując życie swojego zmarłego w 2018 roku ojca, jest już bardziej zachowawcza. Może dlatego tak wiele w pierwszym akcie jest dydaktyzmu i politycznej poprawności.

John Lithgow w filmie "Mów mi Jimpa", fot. Forum Film Poland materiały prasowe

Olivia Coleman i John Lithgow: to jest aktorski popis

Olivia Coleman i John Lithgow dają jednak aktorski popis, na który patrzy się z wielką przyjemnością. Szczególnie dotyczy to Lithgowa, który zapisał się w historii kina wyrazistymi rolami morderców i psychopatów ("Wybuch" i "Mój brat Kain" Briana De Palmy i "Dexter") czy kreacją Winstona Churchilla w "The Crown". Nominację do Oscara dostał jednak za rolę Roberta Muldoona w "Świecie według Garpa" (1983), gdzie wcielił się w transseksualnego sportowca.

Ten sam Lithgow za chwilę pojawi się w serialowej wersji "Harry'ego Pottera", którego autorka J.K Rowling nieustannie jest na wojnie ze środowiskami trans. To wszystko powoduje, iż jego rola w "Mów mi Jimpa" nabiera drugiego dnia.

6/10

"Mów mi Jimpa" (Jimpa), reż. Sophie Hyde, Holandia, Finlandia, Australia 2025, dystrybutor: Forum Film, premiera kinowa: 27 marca 2026 roku.