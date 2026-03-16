Jest Oscar dla Polaka. Poświęcił filmowi aż pięć lat

"The Girl Who Cried Pearls" z Oscarem

W "The Girl Who Cried Pearls" ubogi chłopiec zakochuje się z dziewczynce, której łzy zamieniają się w perły. Chłopak sprzedaje je właścicielowi lombardu, który wciąż domaga się ich więcej.

Maciej Szczerbowski wyznał, że prace nad filmem trwały aż pięć lat. Urodzony w Poznaniu artysta nakręcił animację z Chrisem Lavisem. Panowie tworzą zgrany duet już od wielu lat. Po raz pierwszy byli nominowani do Oscara w 2008 roku za "Madame Tutli-Putli", ale wówczas musieli przełknąć gorycz porażki.

Tym razem nie mieli sobie równych. W pokonanym polu zostawili filmy: "Motyl", "Wiecznie zielony", "Plan emerytalny" i "Tri sestry".

Kim jest Maciej Szczerbowski?

Maciej Szczerbowski wyjechał z Polski z rodzicami w 1981 roku tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Początkowo trafili do Austrii, a po roku przenieśli się do Kanady. To właśnie tam dorastał i rozwijał swoją miłość do sztuki. Dziś jest jednym z najbardziej znanych twórców animacji na świecie.

"Czuję się Kanadyjczykiem, zdecydowanie. Czuję się jak francuski Anglik. Ale wciąż należę do was, na zawsze. Kocham Polskę" - wyznał w "Dzień Dobry TVN".