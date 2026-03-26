Ikona Hollywood w nowym filmie! To reboot uwielbianego serialu

"Napisała: Mordestwo": kryminalny hit lat 80. i 90.

W 1984 roku zadebiutował wyjątkowy serial z Angelą Lansbury w roli głównej. Opowiadał historię Jessici Fletcher, która wykazywała się talentem do rozwiązywania morderstw w fikcyjnym, urokliwym miasteczku Cabot Cove w stanie Maine. Produkcja emitowana była przez 12 sezonów, aż do 1996 roku i cieszyła się dużą popularnością.

Angela Lansbury w serialu "Napisała: Morderstwo"

Jamie Lee Curtis zagra w reboocie

Okazuje się, że detektyw-amatorka znów pojawi się na ekranie - tym razem w wersji filmowej. Powstaje reboot "Napisała: Morderstwo", w którym główną rolę zagra utalentowana Jamie Lee Curtis. Aktorkę znamy m.in. z "Zakręconego piątku", "Halloween", "Prawdziwych kłamstw", "Świąt last minute" czy Wszystko wszędzie naraz", za który otrzymała Oscara.

Universal Pictures zaplanowało premierę filmu na 22 grudnia 2027 roku. Jason Moore, znany z "Pitch Perfect", wyreżyseruje reboot na podstawie scenariusza Lauren Schuker-Blum. Amy Pascal, Phil Lord i Christopher Miller, którzy niedawno współpracowali przy nowym filmie Amazon MGM "Project Hail Mary", zajmą się produkcją.

