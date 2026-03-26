Najważniejszy film w karierze. Wykracza poza ramy kinowego doświadczenia

Daria Sienkiewicz

Czy pogróżki śmierci za film to dla reżysera większa nobilitacja niż Oscar? To pytanie w ostatnim czasie mógł zadawać sobie jeden z najoryginalniejszych współczesnych twórców kina latynoamerykańskiego, Kleber Mendonça Filho. Choć podpadł konserwatystom już dekadę temu, m.in. protestując przeciwko impeachmentowi ówczesnej prezydentki Brazylii Dilmy Rousseff, to właśnie nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy "Tajny agent" przypieczętował jego status persony non grata w środowisku radykalnej prawicy. Autor "Bacurau" wrócił z oscarowego rozdania z pustymi rękami, ale biorąc pod uwagę rozgłos, jaki jego dzieło zyskało w całej Ameryce, trudno nazywać go przegranym.

Wagner Moura jako Armando w jasnej koszuli, stoi w tłumie ludzi na tle drzwi i tablicy ogłoszeń, film "Tajny agent".
Wagner Moura w scenie z filmu "Tajny agent"

Bolesne rozliczenie z przeszłością

Kleber Mendonça Filho nakręcił film z obawy o stan dzisiejszej demokracji, potrzeby uwolnienia brazylijskiego narodu z kolektywnej amnezji, w której tkwi od lat. "Tajny agent" to zatem coś więcej niż sezonowe odkrycie - to jawny sprzeciw wobec bolsonaryzmowi i żarliwy apel do ludu, elegia dla ofiar dyktatury i bolesne rozliczenie się z niechlubną przeszłością swojego ukochanego kraju. Przeszłością tuszowaną, romantyzowaną i falsyfikowaną, na którą filmowiec z odwagą kieruje dziś uwagę całego świata. Nie powinien więc dziwić fakt, że w Stanach Zjednoczonych ery Trumpa, kraju równie podzielonym jak ojczyzna reżysera, nie nagrodzono opowieści tak otwarcie piętnującej totalitaryzm i jego maluczkich wyznawców.

Scenariusz do "Tajnego agenta" powstawał pod rządami Jaira Bolsonaro i jego armii, gdy Puszcza Amazońska stała w płomieniach, a kraj pogrążał się w korupcji i kryzysie gospodarczym. Nietrudno dostrzec zatem, że historia Armando (Wagner Moura), prześladowanego przez system naukowca i eksperta technologicznego, stanowi rewers rzeczywistości politycznej, w której Bolsonaro na masową skalę ograniczał wolność akademicką, blokował stypendia naukowe i obcinał budżety uniwersytetom. Dziś Kleber Mendonça Filho, syn historyczki i dziennikarz z wykształcenia, od prawicowej opozycji słyszy groźby i zarzuty, że dał się przez rząd przekupić, mimo że publiczne finansowanie kultury to wymóg zapisany w konstytucji i większość fabuł opłacanych jest tam właśnie z kieszeni państwa. Wrogom "Tajnego agenta" nie zależy jednak na prawdzie, a tę - nie tylko o Brazylii przeszłej, ale i dzisiejszej bez cenzury pokazuje w swoim filmie Filho.

Historia zatacza koło

Brazylia, 1977 rok. Na zlepionej od potu skórze czuć palące słońce, a w powietrzu chaotyczną energię karnawału i słodkawy zapach zgnilizny. Śmierć baluje tu z mieszkańcami do upadłego, a to wszystko dzięki pracowitości gangów i oprychów na zlecenie (licznik to już 91 ofiar). Na własne oczy widzi to Armando, który wstępując na stację benzynową w drodze do Recife, natyka się na przykryte kartonem zwłoki mężczyzny. Nad ciałem postrzelonego złodziejaszka od kilku dni latają muchy i dzikie psy, a policji nadal brak - skarży się klientowi bezradny sprzedawca. Jego słowa wywołują wilki z lasu - na stację wjeżdża policyjny patrol zwabiony widokiem żółtego volkswagena beetle i hipisowskiej brody Armando. Niespodziewana rewizja kończy się nader "szczęśliwie": konfiskatą ostatniego papierosa, którego bohater wręcza z ulgą skorumpowanym funkcjonariuszom. Mężczyzna odjeżdża, a trup jak leżał, tak leży.

W scenie tak osobnej i immersyjnej, że mogłaby być samodzielnym krótkim metrażem, brazylijski filmowiec wprowadza widzów w swoisty trans, błyskotliwie grając z ich oczekiwaniami. Gdy w tle słychać sambę, a kadr jaskrawi się kolorami żółci, zieleni i niebieskiego nikt nie spodziewa się przecież, że oko kamery zatrzyma się na brudnych stopach jakiegoś nieboszczyka. Ikoniczne dla filmu otwarcie niesie za sobą również zaskakująco aktualne konotacje polityczne. W wywiadzie dla Screen Slate Filho wspominał, że ta sama policja drogowa w 2022 roku zatrzymywała obywateli w drodze do lokali wyborczych, by skutecznie uniemożliwić im głosowanie. Historia zatacza koło i właśnie o tym opowiada "Tajny agent".

Azyl dla galerii osobowości

Bohater z gulą w gardle kontynuuje podróż do rodzinnego Recife, dziękując losowi, że uniknął aresztowania. Prześladowany przez reżim mężczyzna ukrywa się bowiem przed Henrique Ghirottim - wpływowym pracownikiem federalnym i mafiozem, który z dnia na dzień odebrał mu wszystko, co kochał. Armando należał niegdyś do ludzi spełnionych - był ambitnym naukowcem, szanowanym kierownikiem katedry, szczęśliwym małżonkiem. Od czasu feralnej wizyty skorumpowanego urzędnika na uniwersytecie, kiedy to Ghirotti postanowił zamknąć placówkę, upokorzyć jego kadrę i bezkarnie przywłaszczyć sobie cenne badania akademików, protagonista zmuszony jest się ukrywać. W stolicy stanu Pernambuco trafia pod skrzydła charyzmatycznej 77-letniej Dony Sebastiany (rozkoszna w swojej wspaniałości Tânia Maria) prowadzącej azyl dla politycznych dysydentów.

W domu sędziwej matriarchy Filho prezentuje bogatą galerię osobowości w wykonaniu lokalnych naturszczyków. Wśród nich jest m.in. Clóvis (Robson Andrade) - chłopiec, który wyrwał się z maczystowskich kajdan ojca, uciekająca przed wojną w Sudanie Tereza Victoria (Isabél Zuaa) czy samotnie wychowująca córkę dentystka Claudia (Hermila Guedes). Wszyscy żyją tu z dnia na dzień - pod fałszywym nazwiskiem i w strachu, wzdrygając się za każdym razem, gdy dzwoni niespodziewanie telefon. Opieką otacza ich dziarska Dona Sebastiana z przygarniętym kocurkiem u boku, którego zdeformowany, podwójny pyszczek symbolizuje rozdarcie oraz wyjątkowość lokatorów dobrodusznej 77-latki. W patchworkowej rodzinie wygnańców Armando uświadamia sobie, że prawdziwa siła tkwi we wspólnocie.

Zobacz również:

John Lithgow i Olivia Colman w filmie "Mów mi Jimpa"
Mocny temat

"Mów mi Jimpa": opowieść o szukaniu akceptacji i trudnym dojrzewaniu

Łukasz Adamski
Łukasz Adamski

Nie ma miejsca na sprawiedliwość

Dzięki pomocy enigmatycznej liderki ruchu oporu, Elzy (Maria Fernanda Cândido), protagonista przyjmuje nową tożsamość jako Marcelo, pracownik Instytutu Identyfikacji w Recife. Tam spędza czas na poszukiwaniach dokumentów potwierdzających istnienie jego dawno zmarłej matki, o której wie jedynie, że urodziła go w wyniku mezaliansu - jako 14-letnia służąca. Filho zwraca uwagę na klasowe nierówności i kobiecy wyzysk również za sprawą rozgrywającej się w tle tragedii - śmierci dziecka pewnej gosposi, za którą winę ponosi jej zamożna pracodawczyni. Armando jako wdowiec oraz ojciec 9-letniego Fernando nie wierzy własnym oczom, gdy urzędowa placówka zamienia się w komisariat, a policja zamiast wspierać matkę zmarłej, trzyma stronę wpływowej bogaczki. W Brazylii w szponach dyktatury nie ma miejsca na sprawiedliwość - pokazuje w gorzki sposób reżyser.

Trwający dwie i pół godziny "Tajny agent" może z początku wydać się hermetyczny i narracyjnie zawiły. Nie trzeba być jednak znawcą historii, by dostrzec, że dzieło Filho opowiada o rzeczach aż nazbyt uniwersalnych - o zerwanych więziach rodzinnych, pamięci i bezradności wobec zapominania. Wszystko to uwidocznia się w drugiej warstwie czasowej filmu, którą reżyser podsuwa widzom niemal od niechcenia. Czterdzieści lat później Flavia (Laura Lufési), pracowniczka uniwersytetu opłacana z niezależnych źródeł, usiłuje skleić życiorys Armando oraz innych opozycjonistów w jedną logiczną całość. Odsłuchując cierpliwie kasetę po kasecie, wsłuchując się w głos ludzi dawno już umarłych, dziewczyna odkrywa zbrodnie ówczesnej władzy, jak i pęknięcia w relacjach Armando z bliskimi. Śmiało konfrontujący się z mrocznym dziedzictwem reżimu twórca pokazuje, że dyktatura, prócz fizycznej przemocy, stosowała na obywatelach najróżniejsze narzędzia opresji - od korupcji i prywatyzacji, poprzez cięcia budżetowe sektora edukacji, aż po dezinformację.

Patriota i miłośnik kina

W "Tajnym agencie" Filho prócz duszy patrioty odsłania także swoją miłość do kina, pulpy i legend miejskich. Jak na byłego krytyka filmowego przystało, nasyca swoje dzieło popkulturowymi nawiązaniami, łącząc polityczny thriller z ożywczą szczyptą kina gatunkowego. Klamrą opowieści okazuje się jego obsesja na punkcie "Szczęk". W 1977 roku reżyser był bowiem za młody na seans najnowszego hitu Stevena Spielberga. Miał zaledwie 9 lat, tyle co w filmie syn Armando, któremu od samego widoku kultowego już plakatu śnią się po nocach koszmary. Nieprzypadkowo więc Alexandre (Carlos Francisco), dziadek Fernando, jest w tej opowieści kinooperatorem, a w wyrzuconych na brzeg trzewiach rekina policja znajduje kończynę jakiegoś zlikwidowanego przez władze nieszczęśnika. Chłopiec błaga dziadka, by ten zabrał go w końcu na seans, zakładając, że tylko konfrontacja z lękiem pomoże mu go w końcu oswoić.

Gdy bezcielesna noga ożywa, terroryzując w parku młodych Brazylijczyków podczas całuśnych schadzek, "Tajny agent" zadziwia narracyjną i wizualną dezynwolturą pokroju twórczości Tarantino i najsmakowitszego kina grozy klasy B. To, co nadnaturalne daje się jednak w filmie Filho łatwo wyjaśnić. W latach 70. w Recife krążyła bowiem miejska legenda o bezcielesnej nodze atakującej roznegliżowanych kochanków wieczorową porą. W języku cenzury hasło "Włochata Noga" oznaczało oczywiście policję wojskową naparzającą po nocach gejów i lesbijki, którą duet walczących o wolność słowa dziennikarzy używało w prasie jako swoisty kod kontrkulturowy. W jednym z wywiadów Kleber żywo wspomina, jak niania groziła mu, że jeśli nie będzie grzeczny przyjdzie po niego w nocy "Włochata Noga".

Terror i seks, śmierć i zabawa - twórca "Aquariusa" zaprasza nas do świata, w którym Brazylijczycy żyją tak, jakby jutra miało nie być, pogodzeni z rzeczywistością, w której krew płynie ulicami, a ludzie giną w niewyjaśnionych okolicznościach z rąk wynajętych przez reżim bandziorów. Recife wypełnia nieokrzesana energia karnawału, która nie zna ekonomicznych i politycznych podziałów. Skąpane w brokacie, zlepione potem półnagie ciała podrygują wspólnie do skocznej muzyki, upajając się złudną wolnością. Mieszkańcy Pernambuco szukają radości i miłości, gdziekolwiek ją znajdą, może właśnie dlatego w "Tajnym agencie" kolory są tak nasycone, a każdy kadr przywodzi na myśl nieco kiczowatą pocztówkę z seventisowej Brazylii.

Hołd dla ofiar

Najnowszy film Klebera Mendonçy Filho to także przestroga przed romantyzowaniem przeszłości. Flavia, poznając życie i śmierć Armando, dowiaduje się, że wiedza jest bronią, ale też tarczą ochronną przed dezinformacją i propagandą. Po kryjomu wręczając dorosłemu Fernando nagrania, na których słychać głos jego ojca, przerywa spiralę milczenia, zderzając mężczyznę z narodową, jak i osobistą traumą. Zapominanie nie musi być przecież naturalnym biegiem wydarzeń - pokazuje latynoamerykański twórca, przywracając pamięć wszystkim tym, którzy stawiali opór reżimowi i byli przez niego prześladowani, uciszani, a nawet likwidowani.

Tym samym składa również hołd wszystkim archiwistom i dziennikarzom, którzy w pocie czoła pracują dziś, by odkopać prawdę o przeszłości spod grubej warstwy cenzury. "Tajny agent" - najważniejszy film w karierze Filho - wysuwa na koniec niewygodne pytanie: Ile było takich ludzi jak Armando? O ilu, których życia "pożarł" reżim, nigdy się nie dowiemy? Jak sam reżyser przestrzega w rozmowie dla Filmmaker Magazine: "Jeśli Brazylia nie rozwiąże dziś problemu pamięci, nadal będzie popełniać te same błędy i przeżywać kolejne koszmary".

9/10

"Tajny agent" [trailer]materiały dystrybutora

"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho, Brazylia/Francja/Holandia/Niemcy 2025, dystrybutor: Gutek Film, premiera kinowa: 27 marca 2026 roku.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze