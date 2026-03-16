Oscary po drugiej stronie sceny. Polityka, emocje i filmy, które chcą zmieniać świat

Tegoroczna gala nie przyniosła jednego wielkiego zwycięzcy. Najwięcej nagród - sześć Oscarów zdobyła "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, cztery statuetki powędrowały do "Grzeszników" Ryana Cooglera. Najlepszym filmem międzynarodowym okazała się norweska "Wartość sentymentalna" Joachima Triera.

W press roomie szybko okazało się jednak, że ta noc nie była tylko świętem kina.

Wojny, dzieci i odpowiedzialność dorosłych

Najbardziej polityczny moment nocy przyszedł niespodziewanie, kiedy w konferencyjnej sali pojawił się Joachim Trier. Norweski reżyser, który odebrał Oscara za film międzynarodowy, wrócił do wątku z przemówienia na scenie. Mówił o słowach Jamesa Baldwina i o odpowiedzialności dorosłych za świat, który zostawiają dzieciom.

- Żyjemy w momencie, kiedy mamy więcej informacji niż kiedykolwiek o krzywdach wyrządzanych dzieciom - powiedział Trier. - Widzimy cierpienie dzieci w Palestynie, ludzi w Ukrainie, ludzi w Sudanie. Każde dziecko, które ginie w wojnie, jest odpowiedzialnością dorosłych, którzy wybierają polityków - dodał.

Na sali na chwilę zrobiło się cicho.

- Jako artysta nie jestem politykiem. Ale wierzę, że powinniśmy współpracować ponad podziałami, żeby chronić dzieci w sytuacjach konfliktu - mówił Trier.

To była jedna z tych chwil, kiedy Oscary przestają być tylko branżowym świętem, a zaczynają przypominać, że kino wciąż próbuje komentować świat.

Mocniej polityka wybrzmiała tylko przy okazji rozmów o dokumencie "Pan Nikt kontra Putin".

Film opowiada o rosyjskim nauczycielu, który dokumentuje propagandę i militaryzację w małej szkole na Uralu. Po zdobyciu Oscara jego twórcy zostali zapytani, co może zmienić globalna uwaga, która teraz spadnie na film. David Bornstein, jeden z reżyserów, nie zostawił złudzeń.

- Wojna nie kończy się na Ukrainie - powiedział w press roomie. - Jeśli zobaczy się w naszym filmie, czego Putin uczy rosyjskie dzieci każdego dnia, widać wyraźnie, że chodzi o przyszłość opartą na wojnie i imperium, które nie zatrzyma się tutaj.

Dlatego - jak podkreślił - wspieranie Ukrainy pozostaje kluczowe.

Twórcy filmu mówili też o czymś jeszcze: o pytaniu, które wracało podczas ich pokazów w Stanach Zjednoczonych.

- Rozmawialiśmy o oporze - mówił Bornstein. - Kiedy należy stawiać opór? Jakie moralne decyzje musimy podejmować, gdy nasze społeczeństwa zaczynają być przekształcane przez mroczne siły?

Bohater filmu - nauczyciel Pasha - pokazuje, że nawet zwykły człowiek może coś zmienić.

- Tak naprawdę Nikt może stać się kimś - powiedział Bornstein. - Każda indywidualna decyzja ma znaczenie.

Polityczne pytania pojawiły się także przy okazji zwycięstwa filmu "Jedna bitwa po drugiej" w kategorii najlepszy film. Produkcja od początku wzbudzała dyskusje dotyczące polityki rasowej i sposobu przedstawienia czarnoskórych bohaterek. Paul Thomas Anderson w press roomie nie próbował uciekać od tej debaty.

- Od początku wiedzieliśmy, że robimy coś skomplikowanego - mówił. - Nie chcieliśmy opowiadać historii w sposób heroiczny.

Jedna z bohaterek filmu cierpi na depresję poporodową i podejmuje decyzje, które podważają rewolucję, o którą walczy.

- To bardzo niebezpieczny moment, kiedy zaczynasz od chęci zmiany świata, a potem zaczynasz wierzyć we własne recenzje - powiedział reżyser.

Właśnie dlatego film - jak tłumaczył - nie jest opowieścią o bohaterach, lecz o kolejnym pokoleniu, które próbuje zrobić coś lepiej niż poprzednie.

"Jestem tutaj dzięki ludziom, którzy byli przede mną"

Największe zainteresowanie dziennikarzy wzbudził jednak Michael B. Jordan, który zdobył Oscara za rolę w "Grzesznicy".

Aktor wciela się w filmie w dwie postacie i opowiadał o swojej metodzie pracy.

- Piszę dzienniki dla moich bohaterów - zdradził. - Zaczynam od najwcześniejszego wspomnienia, jakie mogę sobie wyobrazić, i piszę aż do pierwszej strony scenariusza.

W ten sposób budował różnice między bohaterami.

- Smoke jest bardziej zamknięty i opiekuńczy. Stack jest lżejszy, bardziej gadatliwy i skłonny do kłopotów. Jordan mówił też o znaczeniu nagrody dla czarnoskórych aktorów.

- Jestem tutaj dzięki ludziom, którzy byli przede mną - Sidneyowi Poitierowi, Denzelowi Washingtonowi, Halle Berry - powiedział.

Najbardziej osobiste momenty

Najbardziej poruszająca rozmowa odbyła się jednak z Jessie Buckley, laureatką Oscara za rolę w filmie "Hamnet". Dla irlandzkiej aktorki, która niedawno została mamą, oscarowa zbiegła się z czymś jeszcze.

- Mojej córce w tym tygodniu wyrósł pierwszy ząb. Dziś rano obudziłam się, kiedy spała na mojej piersi - opowiadała.

Film "Hamnet" opowiada o żałobie matki po śmierci dziecka.

- To jakaś alchemia, że wszystko wydarzyło się tego samego dnia - powiedziała Buckley.

Jedną z najciekawszych historii opowiedział Ludwig Göransson, laureat Oscara za muzykę do "Grzesznicy". Kompozytor przyznał, że film był dla niego bardzo osobisty.

- Mój ojciec był fanem bluesa. W latach 60. usłyszał tę muzykę w Szwecji i to zmieniło jego życie.

To dlatego ścieżka dźwiękowa filmu wraca do korzeni bluesa.

- Ta muzyka jest częścią mojej historii - mówił Göransson.

Najważniejsze są relacje

Wśród wszystkich rozmów powtarzał się jeden motyw: kino jako współpraca. Najlepiej podsumował to Ryan Coogler, który zdobył Oscara za scenariusz.

- Powodem, dla którego wciąż robię filmy, są ludzie, z którymi pracuję - powiedział.

A potem opowiedział historię nauczycielki, która zmieniła jego życie.

- Miałem siedemnaście lat, kiedy moja profesor kreatywnego pisania przeczytała mój tekst i powiedziała: powinieneś jechać do Hollywood i pisać scenariusze.

Tegoroczne Oscary nie należały do jednego filmu

Nagrody rozłożyły się między wiele tytułów, a różne produkcje dominowały w różnych kategoriach. To rzadki przypadek, kiedy gala pokazuje tak szeroki obraz współczesnego kina. Jednocześnie rozmowy w press roomie pokazały coś jeszcze: że kino nie przestaje być miejscem, w którym twórcy próbują zrozumieć świat - nawet jeśli ten świat coraz częściej wdziera się do ich filmów wprost z nagłówków gazet.

Jak powiedział Joachim Trier: - Kiedy jesteś dzieckiem, stoisz przed lustrem i udajesz, że odbierasz Oscara. A potem nagle to naprawdę się dzieje.

Ale dopiero w press roomie - już bez orkiestry i świateł sceny - okazuje się, że za statuetką kryje się więcej niż tylko film. Bo Oscar to także platforma do zabrania głosu w istotnej sprawie. Nie wszyscy ją wykorzystali, ale ci, którzy się na to zdecydowali, zrobili to z należytym impetem.

Artur Zaborski, Los Angeles