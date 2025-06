Bruce Willis ukrywał chorobę? Żona ujawnia kulisy jego ostatnich filmów

Choć świat dowiedział się o jego chorobie dopiero w 2023 roku, Bruce Willis przez długi czas nie pozwalał, by diagnoza odebrała mu pasję do grania. Jak ujawnia jego żona, aktor znalazł sposób, by kontynuować pracę na planie mimo rozwijającej się demencji.

Zdjęcie Bruce Willis już nie będzie grał w filmach / materiały prasowe