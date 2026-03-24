"Powiedz mi, co czujesz": polska premiera na festiwalu Nowe Horyzonty

"Powiedz mi, co czujesz": pierwszy polski pokaz na MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Film "Powiedz mi, co czujesz" miał swoją światową premierę na festiwalu w Rotterdamie, gdzie został bardzo dobrze przyjęty. Teraz czas na premierę w Polsce. Obraz Łukasza Rondudy znalazł się w programie 26. edycji MFF Nowe Horyzonty - będzie to pierwszy polski pokaz tej produkcji.

Film jest subtelna opowieścią o miłości dwojga młodych artystów, dla których "pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń i blizn".

W rolach głównych występują aktorzy młodego pokolenia: Jan Sałasiński, Izabella Dudziak oraz Sebastian Dela. Autorami scenariusza są Łukasz Ronduda i Agata K. Koschmieder.

Film "Powiedz mi, co czujesz" jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego oraz Karoliny Balcer i projektem artystycznym "Skup łez" Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca.

"To historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Dwudziestolatkowie zakochują się w sobie, z jednej strony będąc głęboko świadomymi własnych emocji, z drugiej - zmagając się z zagubieniem wynikającym z nadmiernej autorefleksji i przeterapeutyzowania. Film porusza temat nowej, wrażliwej męskości - otwartej na emocje, uczucia i łzy" - mówi Łukasz Ronduda.

"Powiedz mi, co czujesz" w kinach od 18 września

Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt "Skup łez", w którym płaci ludziom za ich… łzy. On - początkujący artysta - nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu.

Film "Powiedz mi, co czujesz" pojawi się na ekranach polskich kin 18 września 2026 roku. Dystrybutorem tytułu jest firma Kino Świat.

26. MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca - 2 sierpnia we Wrocławiu. Do 9 sierpnia będzie można oglądać festiwalowe filmy online.