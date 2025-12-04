Intrygujący dramat szpiegowski z imponującą obsadą. Obejrzycie go w domu

"Szpiedzy": intrygujący dramat szpiegowski

""Szpiedzy" to thriller szpiegowski nagrodzonego Oscarem Stevena Soderbergha. W rolach głównych zobaczymy Cate Blanchett oraz Michaela Fassbendera. Ten ostatni wciela się w agenta wywiadu George'a Woodhouse'a. Gdy na jego ukochaną żonę Kathryn (Blanchett) padają oskarżenia o zdradę, George musi wybrać czy być lojalnym wobec małżonki czy kraju.

"Mają silne małżeństwo" - mówi Fassbender. "Czuje, że ona jest po jego stronie. Jest między nimi głęboki rodzaj szacunku i zrozumienia. Więc kiedy to się dzieje, George zastanawia się, komu powinien być wierny? Krajowi czy żonie?"

"Atrakcyjność "Szpiegów" nie kryje się bowiem za kaskaderskimi popisami, brawurą czy efektownymi artefaktami, jak to często bywa w przypadku znanych filmowych agentów z Jamesem Bondem czy Ethanem Huntem na czele. Raczej za inteligentną, psychologiczną grą rozpisaną na sześć głosów albo jak kto woli - trzy pary. I tak się składa, że wszystkie postaci związane są nie tylko ze sobą, ale i z brytyjskim wywiadem" - pisał w recenzji na łamach Interii Kuba Armata.

"Szpiedzy": kiedy i gdzie oglądać?

W filmie Szpiedzy zagrała prawdziwa plejada gwiazd: Cate Blanchett i Michael Fassbender oraz Pierce Brosnan, Regé-Jean Page, Marisa Abela, Tom Burke oraz Naomie Harris. Za kamerą tego dramatu szpiegowskiego stoi Steven Soderbergh. Będzie go można obejrzeć od niedzieli 7 grudnia w SkyShowtime.

