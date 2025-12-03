Jedna nagroda po drugiej. Paul Thomas Anderson idzie po Oscara
Poznaliśmy zwycięzców nagród Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Nowego Jorku za 2025 rok. Za najlepszy film uznano "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Film wyrasta na oscarowego faworyta.
Do Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Nowego Jorku należy ponad 50 dziennikarzy. Jest to najstarsza grupa tego typu w Stanach Zjednoczonych.
Zwycięzca najważniejszej nagrody nowojorskich krytyków często kończy z nominacją do Oscara dla produkcji roku. Od 16 lat nie otrzymały jej tylko "Carol" (2015) i "Pierwszej krowy" (2020). Jednak Akademia i nowojorscy krytycy rzadko zgadzają się co do zwycięzców w najważniejszej kategorii. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce przy okazji "Artysty" (2012).
W tym roku Stowarzyszenie uznało za najlepszy film roku "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Obraz jest od dłuższego czasu wskazywany na faworyta w wyścigu po Oscary. Nagrodzono także drugoplanową rolę Benicio del Toro.
Poniżej prezentujemy pełną listę zwycięzców nagród Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Nowego Jorku:
"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson
Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"
Wagner Moura, "Tajny agent"
Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Benicio del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"
Amy Madigan, "Zniknięcia"
Ronald Bronstein i Josh Safdie, "Wielki Marty"
"K-popowe łowczynie demonów"
Autumn Arkapaw Durald, "Grzesznicy"
"My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow", reż. Julia Loktev
"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho
"Eephus", reż. Carson Lund