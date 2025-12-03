Jedna nagroda po drugiej. Paul Thomas Anderson idzie po Oscara

Do Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Nowego Jorku należy ponad 50 dziennikarzy. Jest to najstarsza grupa tego typu w Stanach Zjednoczonych.

Zwycięzca najważniejszej nagrody nowojorskich krytyków często kończy z nominacją do Oscara dla produkcji roku. Od 16 lat nie otrzymały jej tylko "Carol" (2015) i "Pierwszej krowy" (2020). Jednak Akademia i nowojorscy krytycy rzadko zgadzają się co do zwycięzców w najważniejszej kategorii. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce przy okazji "Artysty" (2012).

"Jedna bitwa po drugiej" najlepszym filmem 2025 roku

W tym roku Stowarzyszenie uznało za najlepszy film roku "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Obraz jest od dłuższego czasu wskazywany na faworyta w wyścigu po Oscary. Nagrodzono także drugoplanową rolę Benicio del Toro.

Poniżej prezentujemy pełną listę zwycięzców nagród Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Nowego Jorku:

Najlepszy film

"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

Reżyser

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Aktor pierwszoplanowy

Wagner Moura, "Tajny agent"

Aktorka pierwszoplanowa

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Aktor drugoplanowy

Benicio del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Aktorka drugoplanowa

Amy Madigan, "Zniknięcia"

Scenariusz

Ronald Bronstein i Josh Safdie, "Wielki Marty"

Animacja pełnometrażowa

"K-popowe łowczynie demonów"

Zdjęcia

Autumn Arkapaw Durald, "Grzesznicy"

Film dokumentalny

"My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow", reż. Julia Loktev

Film międzynarodowy

"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho

Pierwszy film

"Eephus", reż. Carson Lund