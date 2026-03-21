Kinowy hit wkrótce będziecie mogli obejrzeć w domu. "Wielki Marty" trafi na HBO Max

"Wielki Marty": nominowany do Oscarów filmowy hit

"Wielki Marty" to komediodramat sportowy w reżyserii Josha Safdie, który napisał scenariusz razem z Ronaldem Bronsteinem. Opowiada o młodym chłopaku, który postanawia zostać mistrzem tenisa stołowego. Chociaż nikt w niego nie wierzy, a jego marzenie nie jest traktowane poważnie, on przechodzi przez piekło, by osiągnąć doskonałość w swojej dziedzinie.

"Wielki Marty" jest luźno inspirowany biografią prawdziwego tenisisty stołowego Marty'ego Reismana. Reżyser słynący z dynamicznego i intensywnego stylu narracji, przenosi publiczność w świat obskurnych salek tenisowych, prestiżowych turniejów oraz na głośne i zatłoczone arterie Nowego Jorku lat 50.

Za główną rolę w tym filmie Timothée Chalamet był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Na ostatniej prostej przegrał wyścig z Michaelem B. Jordanem.

"Wielki Marty" należy do największych sukcesów kasowych studia A24 w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej rekord wytwórni należał do oscarowego "Wszystko wszędzie naraz", które zarobiło w amerykańskich kinach 77 milionów dolarów. Film Daniela Kwana i Daniela Scheinerta nadal dzierży rekord A24, jeśli chodzi o wpływy światowe.

"Wielki Marty" wkrótce na HBO Max

Uznany hit wkrótce będą mogli zobaczyć użytkownicy HBO Max. "Wielki Marty", jak informuje Variety, ma zadebiutować na platformie 24 kwietnia 2026 roku, cztery miesiące po kinowej premierze, która miała miejsce w grudniu 2025 roku.

