"Siedem": mroczny kryminał Davida Finchera

"Siedem" z 1995 roku to nihilistyczna, skąpana w deszczu opowieść kryminalna Davida Finchera, któa skupia się na dwóch detektywach - starym wydze, który niejedno już widział i został mu dosłownie tydzień do emerytury, oraz młodym narwańcu. Razem starają się schwytać psychopatę, który dobiera swe ofiary według klucza siedmiu grzechów głównych. Obaj nie zdają sobie sprawy, gdzie zaprowadzą ich te poszukiwania.

"Stylowa reżyseria Finchera daje znać o jego ogromnym talencie. Kevin Spacey jako zabójca kradnie kilka swoich minut na ekranie. A odpowiedź na pytanie 'co jest w pudelku?' do dziś przeraża" - pisał o filmie redaktor Interii Jakub Izdebski.

Reklama

Spacey to nie jedyna gwiazda, którą możemy zobaczyć w filmie. Znakomitą obsadę tworzyli również: Morgan Freeman, Brad Pitt czy Gwyneth Paltrow. Produkcja została uhonorowana dwoma Saturnami - za najlepszy scenariusz (Andrew Kevin Walker) oraz charakteryzację.

"Siedem": nie ma czasu do stracenia! Hit zaraz zniknie z Netfliksa

Jeśli macie ochotę obejrzeć film "Siedem", musicie zrobić to jak najszybciej. Produkcja zostanie skasowana z Netfliksa już 31 sierpnia.

Zobacz też:

Zarabiał miliony dolarów. Spektakularny upadek aktora

