Już za tydzień, 27 marca, w polskich kinach zadebiutuje nowa produkcja z Tomaszem Kotem. "Wersja Judasza" to włosko-polski film w reżyserii i według scenariusza Giulio Base'a.

O czym jest film "Wersja Judasza"?

Jezus i Judasz to dwie nierozerwalne postaci, które są sobie potrzebne, by wypełniło się przeznaczenie. Fakty, zwykle przytaczane przez czterech Ewangelistów, tym razem zostają opowiedziane przez Judasza, jednego z dwunastu apostołów.

Reżyser i scenarzysta Giulio Base zastosował interesujący zabieg filmowy, sprawiający, że widz długo nie widzi twarzy Judasza, będącego narratorem, co wzmaga jego ciekawość, a także sprawia, że na wydarzenia patrzy się niejako oczami głównego bohatera. Głos narratorowi w polskiej wersji użycza Wojciech Mecwaldowski.

Tomasz Kot jako apostoł Szymon

W obsadzie znaleźli się również gwiazdor kina amerykańskiego, Rupert Everett, który gra Kajfasza, John Savage wystąpi jako Józef, a Darko Perić jako Piotr. Wspomniany Tomasz Kot w produkcji wcieli się w apostoła Szymona. Zobacz, jak polski aktor będzie wyglądał w filmie!

Włoski reżyser zachwycony Polakiem

Okazuje się, że Giulio Base jest zachwycony współpracą Tomaszem Kotem.

"Tomasz Kot jest nadzwyczajnym aktorem i praca z nim była wielką przyjemnością. (...) Znałem już i ceniłem jego dorobek. Na planie okazał się dokładnie taki, jak przypuszczałem: aktorem nie tylko przygotowanym, ale niezwykle uważnym na detale postaci" - wyznał reżyser w wywiadzie.

Co ciekawe, polski aktor znalazł się w obsadzie tej produkcji trochę przypadkiem!

"Byliśmy na wakacjach we Włoszech i okazało się, że w zasadzie kawałek dalej powstaje włoska produkcja z międzynarodową obsadą. Tam powstał jakiś problem, jakiś aktor się wysypał. Sznurek zdarzeń jest taki, że ktoś zadzwonił do polskiej agencji z zapytaniem o innego aktora, który był zajęty, a mój agent skojarzył, że ja w zasadzie jestem na miejscu (…) Zrobiłem szybko zebranie rodzinne i powiedziałem: 'Słuchajcie, jest taka sytuacja. Możemy w to wejść, możemy też w to nie wchodzić'" - wyznał Tomasz Kot.

