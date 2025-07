Organizatorzy 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłosili właśnie listę filmów, które znalazły się w Konkursie Głównym oraz Konkursie Filmów Krótkometrażowych. W Konkursie Głównym znalazło się 16 filmów. Wśród nich jest 6 pełnometrażowych debiutów reżyserskich i 2 drugie filmy reżyserów.

Zgodnie z regulaminem 50. FPFF wyboru filmów do Konkursu Głównego dokonali: Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska przy wsparciu powołanego przez nią Zespołu Selekcyjnego, w którym w tym roku znaleźli się: operator i reżyser Marcin Koszałka , producentka Irena Strzałkowska i reżyser Janusz Zaorski oraz Komitet Organizacyjny.



"Półwiecze festiwalu zamykamy wyjątkowo różnorodnym zestawem filmów z Konkursu Głównego. Mamy tu mocne nazwiska, tytuły, które już zdążyły stać się głośne i nasze tegoroczne odkrycia. Szesnaście filmów odległych pod względem stylu, tematów i gatunków" - komentuje wybór Joanna Łapińska.

"Widzę w tym ciekawy punkt wyjścia do rozmowy o polskim kinie i jego przyszłości. Bo tej refleksji o jutrze na pewno nie może zabraknąć w Gdyni podczas naszej jubileuszowej edycji" - dodaje.

Konkurs Główny - lista filmów

Oto lista filmów, które zakwalifikowano do Konkursu Głównego 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni:

"Brat", reżyseria: Maciej Sobieszczański, scenariusz: Maciej Sobieszczański, Grzegorz Puda, producenci: Dariusz Jabłoński, Violetta Kamińska, Izabela Wójcik

"Capo", reżyseria: Robert Kwilman, scenariusz: Robert Kwilman, Malwina Górecka, Kirk Kjeldsen, producentki: Malwina Górecka, Peter Sand Magnussen

"Chopin, Chopin!" , reżyseria: Michał Kwieciński, scenariusz: Bartosz Janiszewski, producenci: Michał Kwieciński, Małgorzata Fogel-Gabryś

"Dom dobry" , reżyseria i scenariusz: Wojciech Smarzowski, producenci: Janusz Hetman, Wojciech Gostomczyk

"Franz Kafka" , reżyseria: Agnieszka Holland, scenariusz: Marek Epstein, Agnieszka Holland, producenci: Marcin Wierzchosławski, Sarka Cimbalova, Agnieszka Holland, Alicja Jagodzińska-Kałkus

"Klarnet", reżyseria i scenariusz: Tola Jasionowska, producenci: Adrian Skwiercz, Joanna Jankowska-Flis

"Larp. Miłość, trolle i inne questy" , reżyseria: Kordian Kądziela, scenariusz: Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki, producenci: Andrzej Papis, Maciej Sowiński

"Ministranci" , reżyseria i scenariusz: Piotr Domalewski, producenci: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham, Piotr Walter, Jarosław Jakubiec

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reżyseria: Emi Buchwald, scenariusz: Emi Buchwald, Karol Marczak, producenci: Jerzy Kapuściński, Magdalena Tomanek

"Światłoczuła" , reżyseria: Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska, producenci: Klaudiusz Frydrych, Inga Kruk, Agata Dybul

"Terytorium", reżyseria: Bartosz Paduch, scenariusz: Marcin Grabowski, Bartosz Paduch, producenci: Jacek Kulczycki, Paweł Jóźwik

"Trzy miłości" , reżyseria: Łukasz Grzegorzek, scenariusz: Łukasz Grzegorzek, Krzysztof Balcewicz, Weronika Bilska, Natalia Grzegorzek, producentka: Natalia Grzegorzek

"Vinci 2" , reżyseria: Juliusz Machulski, scenariusz: Juliusz Machulski, Robert Więckiewicz, producent: Zbigniew Domagalski

"Wielka Warszawska" , reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk, scenariusz: Jan Purzycki, Bartłomiej Ignaciuk, producentka: Alicja Grawon-Jaksik

"Zamach na papieża" , reżyseria i scenariusz: Władysław Pasikowski, producenci: Klaudiusz Frydrych, Inga Kruk

"Życie dla początkujących" , reżyseria: Paweł Podolski, scenariusz: Paweł Podolski, Lynn Kucharczyk, producentki: Anna Wereda, Alicja Gancarz

Konkurs Filmów Krótkometrażowych - lista filmów

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowały się 32 filmy wyprodukowane przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Wyboru filmów również dokonała Dyrektorka Artystyczna Festiwalu, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradczyń - historyczki kina Moniki Talarczyk oraz producentki Agaty Szymańskiej.

Konkurs Filmów Krótkometrażowych - lista filmów"

"Asomia", reżyseria: Wojtek Węglarz, Gracjana Piechula, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

"Bazarove Love", reżyseria: Jakub Pycak, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Bez reszty", reżyseria: Jakub Prysak, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

"Bliżej", reżyseria: Aleksandra Szczyrek, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

"Ćwiartka", reżyseria: Maja Górczak, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Dickflip", reżyseria: Dominik Hadziewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Fish and Chips", reżyseria: Bartłomiej Błaszczyński, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

"Fuck Them All", reżyseria: Polina Biliaieva, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Glitter", reżyseria: Konrad Kultys, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Houdini", reżyseria: Mariusz Rusiński, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Jagody", reżyseria: Marta Kowalska, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Jak się odkochać", reżyseria: Varvara Zarytska, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Jogurt", reżyseria: Aleksandra Góralewska, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Lucciola", reżyseria: Aleksandra Neyman, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

"Ludzie i rzeczy", reżyseria: Damian Kosowski, produkcja: Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich

"Navidad de Marga", reżyseria: Marcia Majcher, produkcja: Staron-Film

"Nibylandex", reżyseria: Agata Kapuścińska, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Nigdy nie znikasz", reżyseria: Jakub Cyryl Grabarczyk, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Patrzę w niebo", reżyseria: Alexandra Strunin, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Po prostu", reżyseria: Olga Kałagate, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

"Pożegnanie z morzem", reżyseria: Mateusz Nowak, produkcja: Katarzyna Strumnik

"SLAP!!", reżyseria: Mikołaj Piszczan, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Soap Opera", reżyseria: Anja Zalewska, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Strach", reżyseria: Robert Zawadzki, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Szmonces o Dybuku", reżyseria: Maciej Tyburski, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Szumy i fonie", reżyseria: Piotr Krzysztof Kamiński, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Taty nie ma", reżyseria: Jan Saczek, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

"Tłum. it's okay to be quiet", reżyseria: Filip Jakubowski, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Wyspy", reżyseria: Jakub Wenda, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Zwyczaje pingwinów", reżyseria: Jakub Poterała, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Zza szyby podglądam jak umiera sarna, młoda", reżyseria: Angelika Cygal, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Żabi śpiew", reżyseria: Xymena Zaręba, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"O udział w konkursie ubiegało się aż 190 tytułów, wybór był więc bardzo trudny. Widzę tu esencję tego, o czym chcą dziś opowiadać młodzi. To często komentarz do świata wokół nas - jego strachów i niepokojów. Wśród tematów mamy wielkie kataklizmy: wojnę, migrację, erozję więzi społecznych, a obok tego intymne, osobiste historie, w których centrum stoi rodzina lub jednostka" - mówi Dyrektorka Artystyczna Joanna Łapińska.

"Różnorodność treści dopełnia bogactwo stylistyczne. Twórczynie i twórcy krótkiej formy chętnie sięgają po wyraziste formalne ramy, konkretną konwencję gatunkową albo ożywczy humor. Myślę, że jeśli mówimy o jutrze polskiego kina, to jego wschód dzieje się właśnie tu: w Konkursie Filmów Krótkometrażowych, który bardzo wszystkim polecam" - dodaje.

Do końca lipca ogłoszona zostanie lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu Perspektywy.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22-27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.