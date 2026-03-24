Perrine zmagała się z chorobą Parkinsona od 2015 roku. Odeszła w swoim domu w Beverly Hills. Informację o jej śmierci przekazał reżyser Stacey Souther. W 2019 roku zrealizował krótkometrażowy dokument opowiadający o życiu aktorki po usłyszeniu diagnozy.

"Z głębokim smutkiem przekazuję łamiące serce wieści o odejściu Valerie. Mierzyła się z chorobą Parkinsona z niezwykłą odwagą i ani razu nie narzekała. Była prawdziwą inspiracją i żyła pełnią życia - i jakież to było wspaniałe życie. Świat bez niej wydaje się nie być taki piękny" - czytamy we wpisie zamieszczonym przez niego w mediach społecznościowych. Zachęcał także do wzięcia udział w zbiórce środków na pochówek aktorki. Zaznaczył, że lata walki z chorobą pochłonęły niemal wszystkie jej oszczędności.

Valerie Perrine. Cudem uniknęła śmierci

Urodzona 3 września 1943 roku Perrine rozpoczęła swą karierę jako tancerka rewiowa w Las Vegas. Była zaręczona z kolekcjonerem broni Billem Haarmanem. Zmarł on na skutek przypadkowego postrzału w styczniu 1969 roku, kilka tygodni przed ich ślubem.

Kilka miesięcy później Perrine uniknęła śmierci. Zaczęła spotykać się z hollywoodzkim stylistą Jayem Sebringiem. 9 sierpnia miała mu towarzyszyć na kolacji w posiadłości Romana Polańskiego i jego żony Sharon Tate. W ostatniej chwili musiała odwołać swój udział, gdy nie znalazła zastępstwa w pracy. Tej nocy Tate, Sebring i tróje towarzyszących im osób zostało zamordowanych przez członków "Rodziny" Charlesa Mansona.

Valerie Perrine. Kariera

Na początku lat 70. XX wieku Perrine przeprowadziła się na stałe do Los Angeles. Na jednym z przyjęć poznała menadżera aktorskiego, który zapewnił jej debiut w "Rzeźni nr 5" George'a Roya Hilla. "Zauważył coś we mnie i stwierdził, że będę idealna w tej roli. I tak zostałam aktorką" - wspominała w rozmowie z "Parkinson's Europe".

W maju 1972 roku wzięła udział w sesji zdjęciowej dla popularnego magazynu dla mężczyzn. Rok później Perrine stała się pierwszą aktorką w historii, która wystąpiła nago w telewizji. Miało to miejsce podczas transmisji sztuki "Steambath" Bruce'a Jaya Friedmana.

W 1974 roku Perrine zagrała striptizerkę Honey Bruce w "Lennym" Boba Fosse'ego. Film był biografią legendarnego komika Lenny'ego Bruce'a, w którego wcielił się Dustin Hoffman. Aktorka otrzymała za swój występ nagrodę w Cannes oraz BAFTA za najlepszy debiut, a także nominacje do Złotego Globu i Oscara.

W 1977 roku wcieliła się w byłą żonę bohatera granego przez Roberta Redforda w "Elektrycznym jeźdźcu". Rok później zagrała pannę Eve Teschmacher, kompankę geniusza zbrodni Lexa Luthora (Gene Hackman), w "Supermanie". Powtórzyła tę rolę w kontynuacji z 1980 roku.

Kariera Perrine załamała się po jej udziale w musicalu "Can't Stop the Music", który wyróżniono pierwszą w historii Złotą Maliną dla najgorszego filmu. W następnych latach pojawiała się w filmach w małych rolach, między innymi w komedii "Czego pragną kobiety" z 2000 roku. Wystąpiła także gościnnie w serialach "Przystanek Alaska", "Ostry dyżur" i "Strażnik Teksasu".

Po zdiagnozowaniu u niej choroby Parkinsona przeszła na emeryturę.