Barry Keoghan ma dosyć hejtu w sieci

Gwiazdor takich kinowych hitów, jak "Duchy Inisherin", "Zabicie świętego jelenia", "Dunkierka" czy "Saltburn", w najnowszym wywiadzie zdobył się na osobiste wyznanie. Podczas rozmowy w programie "The Morning Mash Up" Barry Keoghan wyznał, że od dłuższego czasu pada ofiarą hejtu w sieci.

Fala złośliwych komentarzy nasiliła się w grudniu 2024 roku po tym, jak aktor rozstał się z popularną piosenkarką Sabriną Carpenter. Keoghan usunął wtedy swoje konto z Instagrama. "Granice zostały przekroczone. Zamykam konto, ponieważ nie mogę pozwolić, by nękano mnie i moją rodzinę. Wiadomości, które dostawałem… nikt nie powinien czegoś takiego czytać" - napisał wówczas.

"W internecie jest mnóstwo nienawiści. Ciągle pojawiają się naprawdę paskudne wpisy na temat tego, jak wyglądam. Wiem, że mam wspaniałe grono fanów, że jest na świecie sporo cudownych i życzliwych ludzi, ale jest też druga strona medalu" - stwierdził w programie "The Morning Mash Up" zdobywca nagrody BAFTA za role w filmie "Duchy Inisherin" (cytaty za PAP - red.).

33-letni irlandzki aktor wyznał, że złośliwe komentarze coraz częściej zniechęcają go do wychodzenia z domu, a powodu ciągłych ataków internautów "usunął się" z przestrzeni cyfrowej.

"Nadal jestem ciekawym świata człowiekiem, który chce iść naprzód. Jeśli biorę udział w jakimś wydarzeniu lub gdzieś idę, chcę zobaczyć, jak to zostało odebrane, a to, co wtedy czytam, nie jest miłe. W efekcie wycofałem się, przestałem zaglądać do pewnych miejsc, w zasadzie nie chcę już wychodzić z domu" - wyznał Keoghan.

"Powiem to absolutnie szczerze: to zaczyna być poważnym problemem. Bo kiedy takie myśli przenikają do twojej pracy i sztuki, nie masz ochoty pojawiać się na ekranie" - dodał.

Barry Keoghan w filmie o legendarnej grupie The Beatles

Aktor pracuje obecnie nad projektem "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event", czyli rozpisaną na cztery filmy biografią Czwórki z Liverpoolu.

Nad projektem pracuje Sam Mendes ("American Beauty", "1917"). Reżyser wpadł na pomysł, by zrealizować aż cztery filmy biograficzne o zespole, z czego każdy ma być poświęcony jednemu z muzyków: Johnowi Lennonowi, Paulowi McCartneyowi, George'owi Harrisonowi i Ringo Starrowi.

Barry Keoghan gra Ringo Starra, a u jego boku występują: Paul Mescal jako Paul McCartney, Harris Dickinson - John Lennon i Joseph Quinn - George Harrison.

W innych znaczących rolach pojawiają się: Mia McKenna-Bruce jako Maureen Starkey Tigrett, Saoirse Ronan jako Linda (Eastman) McCartney, Anna Sawai jako Yoko Ono i Aimee Lou Wood jako Pattie Boyd.

Barry Keoghan: historia kariery

Droga do sławy nie była dla niego łatwa. Dzieciństwo Barry'ego Keoghana zostało naznaczone traumatycznymi wydarzeniami, związanymi z uzależnieniem jego matki. Wraz z bratem, Erikiem trafił do rodziny zastępczej. Spędzili siedem lat w 13 różnych domach dziecka. Gdy Barry miał 12 lat, jego mama zmarła. Ostatecznie bracia trafili pod opiekę babci, ciotki i starszej siostry.

Los zdecydował, że Barry Keoghan został aktorem. W 2011 roku na oknie witryny sklepowej zauważył ogłoszenie. Poszukiwano aktorów do filmu kryminalnego "Between the Canals". Wziął udział w castingu i dostał rolę epizodyczną. Potem zwrócił na siebie uwagę Christophera Nolana i Yorgosa Lanthimosa. Rok 2017 okazał się przełomowym w jego karierze. Twórcy zaufali młodemu i wciąż jeszcze mało doświadczonemu Keoghanowi.

W filmie wojennym "Dunkierka" Nolana aktor wcielił się w postać George'a i zagrał u boku światowej klasy aktorów: Cilliana Murphy'ego, Toma Hardy'ego czy Kennetha Branagha. Z kolei, w produkcji "Zabicie świętego jelenia" Lanthimosa pojawił się jako 16-letni Martin - chłopiec bez ojca, którego pod swój dach przyjął główny bohater, Steven (Colin Farell).

Rok 2023 przyniósł mu wielki sukces - Keoghan został wyróżniany nagrodę BAFTA i został nominowany do Oscara za kreację Dominica w "Duchach Inisherin". W marcu 2026 roku zobaczymy go u boku Cilliana Murphy'ego w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny".