Krakowski Festiwal Filmowy: dokument wyreżyserowany przez Juliette Binoche w nowej sekcji Osobowości

Juliette Binoche to francuska aktorka, która ma na swym koncie ponad sto ról kinowych, m.in. w takich filmach, jak "Bulion i inne namiętności", "Angielski pacjent", "Camille Claudel, 1915", "Niewierna" czy "Trzy kolory. Niebieski" Krzysztofa Kieślowskiego i "Sponsoring" Małgorzaty Szumowskiej. Jest też laureatką najważniejszych nagród w światowym kinie: Oscara, Złotej Palmy i Srebrnego Niedźwiedzia.

W tym roku gwiazda dołącza do grona Osobowości - nowej sekcji Krakowskiego Festiwalu Filmowego. W programie tej części festiwalu, przybliżającej twórczynie i twórców z różnych dziedzin sztuki, znalazł się jej film "In-I in Motion" - reżyserski debiut francuskiej artystki.

W swym debiucie Juliette Binoche sięga po materiał szczególnie osobisty, występując jako bohaterka i jednocześnie reżyserka filmu. Wraca do artystycznego eksperymentu z 2007 roku, kiedy wraz z brytyjskim choreografem i tancerzem Akramem Khanem stworzyła spektakl "In-I".

Juliette Binoche i Akram Khan na planie dokumentu "In-I in Motion" Krakowski Festiwal Filmowy materiały prasowe

Po niemal dwóch dekadach aktorka nakręciła dokument oparty na wielogodzinnych archiwaliach dokumentujących pracę nad tym projektem. Film prowadzi publiczność od pierwszych spotkań i prób, przez intensywny proces przygotowań, aż po finałowy występ. To opowieść nie tylko o samym spektaklu, lecz przede wszystkim o pracy twórczej - ryzyku, dyscyplinie, zaufaniu i przekraczaniu własnych granic.

To pierwszy tytuł z nowej sekcji, prezentowanej podczas 66. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Już wkrótce ujawnione zostaną kolejne filmy, które zaproszą publiczność do spotkań z wybitnymi Osobowościami świata sztuki.

66. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 31 maja do 7 czerwca 2026 roku oraz od 5 czerwca do 19 czerwca online na KFF VOD.