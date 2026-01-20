Joanna Łapińska Dyrektorką Artystyczną FPFF w Gdyni

Nareszcie dowiedzieliśmy się, kto przez najbliższe pięć lat będzie odpowiedzialny na program Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

19 stycznia Marta Cienkowska, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołała Joannę Łapińską na stanowisko Dyrektorki Artystycznej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni na 5-letnią kadencję.

Wyboru dokonała dziewięcioosobowa Komisja Konkursowa, w skład której weszło sześcioro członkiń i członków wybranych przez Radę Programową FPFF oraz troje wybranych przez Komitet Organizacyjny FPFF.

W składzie Komisji Konkursowej znaleźli się: Borys Lankosz - przewodniczący oraz Olga Bieniek, Olga Chajdas, Kuba Kosma, Robert Piaskowski, Allan Starski, Maja Wagner, Marcin Wierzchosławski i Janusz Zaorski.

Przypomnijmy, że pod koniec 2025 roku Agata Kozierańska-Burda została powołana na stanowisko Dyrektorki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jej czteroletnia kadencja rozpoczęła się 1 stycznia 2026 roku.

Joanna Łapińska od lat związana jest z polskim kinem

Joanna Łapińska - Członkini Europejskiej Akademii Filmowej, odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis", Dyrektorka Artystyczna FPFF w Gdyni w latach 2023-2025. Absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, menadżerka kultury z wieloletnim doświadczeniem.

Od 2002 do 2016 roku związana z festiwalem Nowe Horyzonty, od 2007 jako dyrektorka artystyczna. Pomysłodawczyni Studia Nowe Horyzonty i Polish Days. W latach 2016-2020 dyrektorka programowa festiwalu Transatlantyk. Tworzyła też wydarzenie branżowe Lodołamacz.

Zanim objęła funkcję dyrektorki artystycznej festiwalu w Gdyni, była szefową Gdynia Industry. Ekspertka PISF, Łódzkiej Komisji Filmowej, Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.

To jej kolejna kadencja na stanowisku Dyrektorki Artystycznej FPFF. Drugim kandydatem w konkursie na to stanowisko był historyk i wykładowca akademicki dr Piotr Kurpiewski.