Nowy gwiazdor kina akcji? Jego nowy film to rozrywka pełna napięcia

Bob Odenkirk to ceniony amerykański aktor, scenarzysta i producent, najbardziej znany z roli prawnika Saula Goodmana w serialach "Breaking Bad" oraz "Zadzwoń do Saula" i tytułowej kreacji w brawurowej serii "Nikt". W filmie "Normal" ponownie udowadnia, że potrafi bezkonkurencyjnie dostarczyć widzom widowiskowej akcji w najlepszym wydaniu.

"Normal": Fabuła filmu

W produkcji w reżyserii Bena Wheatleya wciela się w szeryfa Ulyssesa, dla którego tymczasowe oddelegowanie do urokliwego miasteczka Normal miało być szansą na nowy początek - ucieczką od problemów małżeńskich i zawodowych rozczarowań. Gdy jednak nieudany napad na bank burzy spokojny porządek lokalnej społeczności i na powierzchnię zaczyna wypływać mroczna tajemnica skrywana przez mieszkańców, Ulysses szybko przekonuje się, że w Normal nic nie jest takie, jakim się wydaje.

"Jak petarda z długim lontem!" - pisał o filmie portal Indie Wire, "Patrzenie, jak Bob Odenkirk bez skrupułów rozdaje ciosy, to czysta przyjemność i prawdziwa frajda!" - zapewniał The Wrap, "Wybuchowa uczta!" - można było przeczytać w Variety, "Kino akcji, obok którego nie da się przejść obojętnie" - uzupełniał Collider.

"Normal" w dystrybucji M2 Films w kinach od 24 kwietnia.