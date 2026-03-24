Polacy się nie oderwą. Dzisiaj w telewizji mocne kino akcji

Justyna Miś

Dzisiaj miłośnicy kina akcji będą mogli zobaczyć w telewizji jeden z największych hitów lat 90. Produkcja z Harrisonem Fordem i Garym Oldmanem to dynamiczna, trzymająca w napięciu opowieść, która zdobyła ogromną popularność na całym świecie.

Harrison Ford jako prezydent Marshall w filmie „Air Force One”, w garniturze przed jasnymi zasłonami.
"Air Force One": klasyk kina akcji lat 90.

Air Force One to nazwa najbardziej bezpiecznego, najlepiej strzeżonego samolotu świata - samolotu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Marshall (Harrison Ford) wraz z żoną i córką wraca nim do domu po oficjalnej wizycie w Moskwie. Na pokładzie znajduje się także grupa dziennikarzy. Wkrótce po starcie okazuje się, że są oni terrorystami pod przywództwem oddanego sprawie Ivana Korushnova (Gary Oldman).

"Air Force One" w reżyserii Wolfganga Petersena to film sensacyjny, który zadebiutował w 1997 roku. U boku Forda i Oldmana występują m.in. Glenn Close, Wendy Crewson czy William H. Macy.

Produkcja odniosła ogromny sukces finansowy. W kinach zarobiła ponad 315 mln dolarów, a budżet wynosił 85 mln. "Air Force One" szybko stał się jednym z klasyków kina akcji lat 90.

"Air Force One" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Air Force One" zostanie dzisiaj, 24 marca, wyemitowany w Czwórce TV4 o godz. 22:40.

