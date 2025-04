"Prześwit" na finał Przeglądu Kino na Granicy. Znika młoda matka. Co się stało?

Film "Prześwit" na finał Kina na Granicy

Ogłoszono tytuł, który będzie filmem zamknięcia 27. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Widzowie w Cieszynie obejrzą przedpremierowo pełnometrażowy debiut Magdaleny Pięty "Prześwit" i spotkają się z twórcami, którzy będą gośćmi festiwalu.

Co to za produkcja? Podczas spaceru na Ślęży znika młoda matka, zostawiając za sobą wózek z niemowlęciem. Policjant, młody mąż i emerytowany jasnowidz próbują zrekonstruować ostatnie chwile zaginionej.

To punkt wyjścia "Prześwitu", który widzowie Kina na Granicy zobaczą przedpremierowo, 4 maja, w Teatrze im. Adama Mickiewicza, jako projekcję zamknięcia Przeglądu.



"Film rozpoczyna się jak kryminał, ale konwencja gatunkowa służy w tym przypadku twórcom do poruszającej opowieści o meandrach pamięci oraz jej konsekwencjach. Co się stało? Gdzie jest kobieta? Dla Pięty od odpowiedzi ważniejsze są pytania. Jak w najlepszych filmach Atoma Egoyana, stylistycznego patrona tego filmu, pytania pełne ambiwalencji, zaniechań, pulsujących muzyką Barta Putkiewicza i Aleksandry Chmielewskiej" - mówi Łukasz Maciejewski , polski dyrektor programowy Kina na Granicy.

"Prześwit" - jak informują organizatorzy festiwalu - jest "opowieścią o kryzysie i inicjacyjnej podróży, która wymusza konfrontację z przekonaniami o roli kobiet i powinności matek po to, by przynieść bohaterom wyzwolenie lub doprowadzić ich do autodestrukcji".

"Wspaniale w tej trudnej konwencji odnaleźli się aktorzy: debiutantka, Daria Polunina, znakomity Cezary Łukaszewicz w najważniejszej z dotychczasowych ról filmowych, oraz gwiazda Teatru Ludowego w Krakowie, Piotr Pilitowski. Wszyscy oni, z reżyserką na czele, będą gośćmi Kina na Granicy" - dodaje Łukasz Maciejewski.



Zdjęcie Kadr z filmu "Prześwit", fot. Kino na Granicy

27. Przegląd Filmowy Kino na Granicy

27. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2025 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.



Interia jest patronem festiwalu.