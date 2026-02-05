Filip Bajon gościem specjalnym Kina na Granicy: retrospektywa, spotkania, rozmowy

Filip Bajon - twórca kina oryginalnego, kreacyjnego, odwołującego się jednocześnie do teraźniejszości i przeszłości - będzie bohaterem reżyserskiej retrospektywy tegorocznej edycji Kina na Granicy. Festiwal rozpoczyna się 29 kwietnia w Cieszynie.

"Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że będziemy mogli pokazać w Cieszynie najważniejsze, ale i najmniej znane filmy Filipa Bajona. Bohater tegorocznej retrospektywy reżyserskiej w swojej bogatej twórczości wielokrotnie udowadniał, że nie ma takich wyzwań, takich tematów, których mógłby się przestraszyć" - mówi Łukasz Maciejewski, polski dyrektor programowy Kina na Granicy.

"Znamienne, że filmami Bajona, które przeszły już do historii polskiego kina, był zarówno wystawny 'Magnat', jak i kameralne 'Wahadełko' z wybitną rolą Janusza Gajosa. Odwaga Bajona to odwaga kina autorskiego. Jestem przekonany, że jego twórczość, od 'Balu na dworcu w Koluszkach' po 'Fundację', od 'Limuzyny Daimler-Benz' do 'Poznania 56', czy od 'Przedwiośnia' po 'Kamerdynera', wciąż domaga się nowego spojrzenia, rewizji" - dodaje Maciejewski.

Grażyna Szapołowska i Bogusław Linda w filmie "Magnat" (1986) filmpolski.pl

Filip Bajon: arystokrata zawodowiec

Filip Bajon debiutował w 1971 roku jako pisarz powieścią "Białe niedźwiedzie nie lubią słonecznej pogody", a dopiero w 1979 roku pełnometrażowym filmem "Aria dla atlety". Absolwent prawa, a potem reżyserii w łódzkiej Filmówce, gdzie obecnie wykłada, w latach 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii.

Ceniony jako twórca filmowych fresków historycznych, dbający o wizualny rozmach w każdym szczególe. Chętnie przenosi na ekran klasyczne utwory literackie, otwierając je na nowe interpretacje.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", w 2022 roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał Platynowe Lwy za całokształt twórczości.

Filip Bajon spotka się w Cieszynie z polską i czeską publicznością Kina na Granicy. Towarzyszyć mu będą najbliżsi współpracownicy, aktorzy i przyjaciele. Artysta podzieli się nie tylko swoim dorobkiem reżyserskim, ale i prozatorskim.

"Nasz gość, tym razem jako doskonały pisarz i scenarzysta, autor znakomicie przyjmowanych powieści: 'Białe niedźwiedzie nie lubią słonecznej pogody', 'Podsłuchu', czy 'Cień po dniu', będzie również jednym z bohaterów programu literackiego Przeglądu i weźmie udział w debacie 'Między filmem a literaturą'" - zapowiada Maciejewski.

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.