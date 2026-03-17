Seria filmów "Ciche miejsce" zarobiła na całym świecie ponad 900 milionów dolarów. Składają się na nią trzy filmy: "Ciche miejsce" (2018) i "Ciche miejsce 2" (2020) Johna Krasinskiego oraz spin-off cyklu zatytułowany "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" (2024) w reżyserii Michaela Sarnoskiego.

W pierwszych dwóch obrazach w główne role wcielili się Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe. Krasinski zagrał w pierwszym filmie i pojawił się gościnnie w drugim, którego gwiazdami byli również Cillian Murphy i Djimon Hounsou.

"Ciche miejsce 3": nowe nazwiska w obsadzie

Trzecią część "Cichego miejsca" wyreżyseruje i wyprodukuje John Krasinski, który w sierpniu zeszłego roku przekazał tę informację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Odpowiada także za scenariusz.

Krasinski poinformował właśnie, że w obsadzie znaleźli się: Jack O'Connell ("Grzesznicy"), Jason Clarke ("Dom pełen dynamitu") oraz Katy O'Brian ("Love Lies Bleeding"). Do swych ról powrócą Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds i Noah Jupe.

Prace na planie mają rozpocząć się wiosną tego roku. "Ciche miejsce 3" wejdzie do kin 9 lipca 2027 roku.