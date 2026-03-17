Trupa Trupa na otwarcie Kina na Granicy

Ich kompozycje można usłyszeć w filmach Agnieszki Holland "Franz" i "Zielona granica". Artyści tworzący zespół Trupa Trupa zagrają 29 kwietnia w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza na otwarcie 28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy.

Trupa Trupa to rockowy, psychodeliczny zespół z Gdańska. Według "Guardiana", jego twórczość to połączenie nieoczywistych melodii i tekstów, które penetrują ciemne zakamarki ludzkiego istnienia. "Rolling Stone", który uznał piosenkę "Mourners" za jedną z najlepszych piosenek pierwszego półrocza 2025 roku, pisał: "nagrali kawałek ze sprytnie przemyślaną linią basową, która przywołuje na myśl utwory Radiohead z lat dwutysięcznych i generuje stale narastające poczucie napięcia".

Trupa Trupa ma na swym koncie już kilka albumów. Pierwszy ukazał się nakładem brytyjskiej wytwórni Blue Tapes and X-Ray Records w 2015 roku. Ostatni, "B flat A" - 11 lutego 2022 roku. W marcu 2023 roku zespół został nominowany do nagrody muzycznej Fryderyk. 21 lutego 2025 roku ukazała się EP-ka "Mourners", wyprodukowana we współpracy z producentem Nickiem Launayem, współpracującym z Nickiem Cave'em & The Bad Seeds, IDLES i Arcade Fire.

Utwory Trupy Trupy pojawiają się regularnie w radiu BBC 6. Grali je m.in. Iggy Pop, Marc Riley, Mary Anne Hobbs, Steve Lamacq i Gideon Coe. Zespół aż trzykrotnie wystąpił na żywo w BBC Radio 6 Music w programie Marca Rileya, a ich najnowsza sesja została uznana przez stację za jeden z najlepszych koncertów 2025 roku. Niedawno zapisali się w historii jako pierwszy polski zespół zaproszony do popularnego programu radiowego World Cafe emitowanego przez amerykańską stację WXPN.

Trupa Trupa wystąpiła do tej pory m.in. na festiwalach Open'er, OFF, Męskim Graniu, Pol'and'rock, Tauron Nowa Muzyka, ESNS, The Bearded Theory, In The Meadows, Lokerse, SXSW, Primavera Sound i Iceland Airwaves.

