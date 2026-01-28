Legenda czeskiego kina Iva Janžurová odwiedzi Cieszyn

Iva Janžurová to jedna z największych gwiazd filmowych w Czechach. Aktorka będzie gościem Kina na Granicy, gdzie podczas majówki spotka się z polską i czeską publicznością. Publiczność obejrzy również jej najsłynniejsze filmy.

Właśnie w maju 2026 roku ta legendarna aktorka będzie obchodzić swoje 85 urodziny. Iva Janžurová jest uważana za pierwszą damę czeskiego kina, teatru i telewizji. Kariera artystki odzwierciedla sześć bogatych dekad czeskiej kinematografii. Jej repertuar jest niezwykle szeroki, od błyskotliwych ról komediowych w kultowych filmach, poprzez głębokie studia psychologiczne w dramatach, aż po niedawne nagradzane role.

"Dla nas Iva Janžurová reprezentuje absolutny szczyt aktorskiego kunsztu. To artystka, która potrafi rozśmieszyć publiczność, ale i głęboko poruszyć. Jej obecność w Cieszynie jest dla nas wyrazem uznania dla jej aktorskiej pracy i dowodem na to, że wiele współczesnych, znanych filmów na zawsze pozostanie nierozerwalnie związanych z rolami, które w nich kreowała" - mówi czeski dyrektor programowy festiwalu, Martin Novosad.

W Polsce Iva Janžurová znana jest publiczności z kultowych seriali "Szpital na peryferiach" (1977-1981) i "Arabela" (1979-1980). Jednak już w młodym wieku stała się jedną z aktorek, które wystąpiły w najważniejszych filmach kilku epok, w projektach Czeskiej Nowej Fali - w okresie świetności czeskiej komedii filmowej przełomu lat 60. i 70. XX wieku.

Iva Janžurová w serialu "Szpital na peryferiach" Kino na Granicy materiały prasowe

Zasłynęła rolami w filmach "Wóz do Wiednia" (1966) Karela Kachyňy, "Pensja dla kawalerów" (1968) w reżyserii Jiřego Krejčíka, "Jest pan wdową, proszę pana!" (1970) Václava Vorlíčka, "Lampy naftowe" (1971) Juraja Herza, "Morgiana" (1972) Juraja Herza, "Jutro się policzymy, kochanie" (1976) Petra Schulhoffa, "Mareczku, podaj mi pióro!" (1976) Oldřicha Lipskiego, "Szpinak czyni cuda!" (1977) Václava Vorlíčka i "Strach ma wielkie oczy" (1980) Pavela Krausa.

Jest laureatką dwóch Czeskich Lwów za pierwszoplanowe role w komediach "Co złapiesz w życie" (1998) Romana Vávry i "Małe sekrety" (2002) Alice Nellis oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych wyróżnień. W 2006 została odznaczona czeskim Medalem za zasługi.

Retrospektywa Ivy Janžurovej: sześć filmów

W ramach retrospektywy Ivy Janžurovej na 28. Kinie na Granicy zaprezentowanych zostanie sześć jej najważniejszych filmów:

"Wóz do Wiednia" (1966)

"Wesele jak się patrzy" (1967)

"Jest pan wdową, proszę pana!" (1970)

"Lampy naftowe" (1971)

"Morgiana" (1972)

"Małe sekrety" (2002)

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.