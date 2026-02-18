Filmy nominowane do Nagrody Publiczności LUX w programie Kina na Granicy

Kino na Granicy i Nagroda Publiczności LUX

W programie 28. Przeglądu Kino na Granicy w Cieszynie znalazło się pięć filmów nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody Publiczności LUX, która organizowana jest przez Parlament Europejski i Europejską Akademię Filmową, we współpracy z Komisją Europejską i Europa Cinema.

Parlament ustanowił nagrodę w 2007 roku. Filmy nominowane mają rzucać nowe światło na znane zagadnienia, poruszać tematy ważne oraz zachęcać do dyskusji na temat wartości europejskich.

W tym roku do Nagrody LUX nominowano filmy:

"Christy"

"Dźwięki miłości"

"To był zwykły przypadek"

"Love Me Tender"

"Wartość sentymentalna".

Nominacje ogłoszono 7 października podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Teraz europejska publiczność może je bezpłatnie oglądać podczas różnych festiwali.

Filmy nominowane do Nagrody Lux będzie można zobaczyć na 28. edycji Kina na Granicy dzięki uprzejmość Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.