Filmy nominowane do Nagrody Publiczności LUX w programie Kina na Granicy

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Pięć najlepszych europejskich filmów znalazło się w programie 28. Przeglądu Kino na Granicy w Cieszynie. Tytuły nominowane w tegorocznej edycji Nagrody Publiczności LUX, współorganizowanej przez Parlament Europejski, zostaną pokazane widzom na przełomie kwietnia i maja.

Dwie młode kobiety pozują razem do selfie, uśmiechając się i patrząc w stronę smartfona, który trzyma jedna z nich.
Inga Ibsdotter Lilleaas i Elle Fanning w filmie "Wartość sentymentalna"materiały prasowe

Kino na Granicy i Nagroda Publiczności LUX

W programie 28. Przeglądu Kino na Granicy w Cieszynie znalazło się pięć filmów nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody Publiczności LUX, która organizowana jest przez Parlament Europejski i Europejską Akademię Filmową, we współpracy z Komisją Europejską i Europa Cinema.

Parlament ustanowił nagrodę w 2007 roku. Filmy nominowane mają rzucać nowe światło na znane zagadnienia, poruszać tematy ważne oraz zachęcać do dyskusji na temat wartości europejskich.

W tym roku do Nagrody LUX nominowano filmy:
"Christy"
"Dźwięki miłości"
"To był zwykły przypadek"
"Love Me Tender"
"Wartość sentymentalna".

Nominacje ogłoszono 7 października podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Teraz europejska publiczność może je bezpłatnie oglądać podczas różnych festiwali.

Filmy nominowane do Nagrody Lux będzie można zobaczyć na 28. edycji Kina na Granicy dzięki uprzejmość Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

28. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2026 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

