Zginął w tragicznym wypadku. Powstaje nowy film o legendzie koszykówki

Kobe Bryant - legenda amerykańskiej koszykówki

Kobe Bryant pozostaje jednym z największych nazwisk amerykańskiej koszykówki. Od początku zawodowej kariery związany był z Los Angeles Lakers, z którą wygrał pięć mistrzostw w latach 2000-2002, 2009 i 2010. Pięciokrotnie był najlepszym strzelcem sezonu i aż 18 razy brał udział w Meczu Gwiazd, zdobywając cztery razy nagrodę MVP tego wydarzenia. Reprezentując USA, wywalczył też dwa złote medale olimpijskie - w Pekinie (2008) i Londynie (2012).

Swoją profesjonalną karierę zakończył w 2016 roku, mając 37 lat. Zaledwie cztery lata później zginął tragicznie podczas lotu prywatnym helikopterem, który niespodziewanie spadł na ziemię. Razem z nim odeszła jego córka, 13-letnia Gianna.

"With the 8th Pick" ma być połączeniem "Moneyball" i "Air"

Kobe Bryant pojawiał się już w wielu produkcjach filmowych, m.in. "Ekscentrycy w LA", "Ostatni taniec", "Drużyna odkupienia". Na 90. ceremonii wręczenia Oscarów wraz z Glenem Keanem odebrał nagrodę za krótkometrażowy film "Droga koszykówko". Teraz dowiedzieliśmy się, że powstaje zupełnie nowa produkcja o legendzie NBA.

"With the 8th Pick" został stworzony przez duet scenarzystów: Alexa Sohna i Gavina Johansenna. Osoby, które miały okazję zapoznać się z dziełem już określają je jako połączenie "Moneyball" i "Air". Podobno Warner Bros. wykupił projekt jeszcze zanim zdążył trafić na jakąkolwiek aukcję - co tylko podsyca niecierpliwość widzów i krytyków.

Na ten moment data premiery, sposób dystrybucji oraz większe szczegóły projektu nie są jeszcze znane. Warner Bros. nie skomentowało sprawy.

