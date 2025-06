Wybitny aktor zniknął na wiele lat. Teraz wraca z kilkoma nowymi rolami

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

John C. Reilly dołączył do obsady "How to Rob a Bank", najnowszego filmu Davida Leitcha. Dla aktora będzie to jedna z pierwszych ról po kilku latach przerwy. Możliwe, że niedługo zobaczymy go q aż czterech nowych produkcjach.

Zdjęcie John C. Reilly podczas ceremonii zamknięcia 78. festiwalu w Cannes / Andreas Rentz / Staff / Getty Images