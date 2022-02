Szacuje się, że tylko w miniony weekend "Uncharted" zarobił na północnoamerykańskim rynku kolejne 23 miliony dolarów. To spadek o 45 proc. w stosunku do ubiegłego weekendu, jednak w trakcie pandemii takie spadki poniżej 50 proc. należy uznać za sukces. Szczególnie że film z Tomem Hollandem bardzo dobrze wypada też poza Ameryką, gdzie w miniony weekend zarobił kolejne 35 milionów na 64 światowych rynkach.



Kinowy sukces filmu "Uncharted"

W sumie film "Uncharted" na obecną chwilę zarobił globalnie 226,4 miliona dolarów. Na tę kwotę składają się 83 miliony z rynku północnoamerykańskiego oraz 143 miliony z pozostałych rynków. Produkcja Fleischera znalazła się w minionym tygodniu na szczytach box-office’u nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Australii i Niemczech.



Kasowy sukces filmu "Uncharted" przedłuża panowanie 25-letniego Toma Hollanda w box-office. W ciągu ostatnich dwóch i pół miesiąca filmy z jego udziałem były na pierwszym miejscu box-office’u w sumie przez osiem tygodni. Najpierw był to "Spider-Man: Bez drogi do domu", teraz przygodowy "Uncharted", w którym wciela się w awanturnika Nathana Drake’a. Sukces tego drugiego dzieła jest o tyle ułatwiony, że w kinach nie pojawiły się żadne gorące nowości. To zmieni się już w najbliższy piątek wraz z premierą filmu "Batman" Matta Reevesa.

Zmian nie ma też na kolejnych miejscach północnoamerykańskiego box-office’u. Znalazły się tam filmy "Pies" z Channingiem Tatumem, "Spider-Man: Bez drogi do domu" , "Śmierć na Nilu" i "Jackass Forever". Dużo słabiej poradził sobie debiutujący komedio-horror "Studio 666" i "Cyrano" z Peterem Dinklage’m w roli głównej.



