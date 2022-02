Ukraińska Akademia Filmowa: Apel o bojkot rosyjskich produkcji

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ukraińska Akademia Filmowa wezwała do międzynarodowego bojkotu rosyjskiego kina i środowiska filmowego. Akademia stworzyła internetową petycję, w której zachęca organizatorów festiwali, by wykluczali produkcje rosyjskie ze swoich programów. Sugeruje także, aby producenci przestali udzielać licencji na dystrybucję swoich seriali i filmów w Rosji, a także by zerwali umowy z rosyjskimi firmami.

Zdjęcie Protesty przed ambasadą i konsulatami Rosji w Polsce / Adam Burakowski/REPORTER / East News