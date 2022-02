Oczy całego świata skierowane są na Ukrainę, która została bezprecedensowo zaatakowana przez Rosję. Wiele gwiazd wyraża swój publiczny sprzeciw wobec tego aktu. Głos zabrała także Vera Farmiga . Amerykanka już wcześniej podkreślała, że ma duże związki z ojczyzną swoich przodków.

Chwała i wolność Ukrainy jeszcze nie umarły. Los uśmiechnie się do nas, młodzi bracia. Nasi wrogowie zginą jak rosa na słońcu. Królujmy po naszej stronie, bracia. Dusze i ciała oddamy za naszą wolność. I pokażemy, że my, bracia, pochodzimy z kozackiej rodziny napisała na Instagramie, cytując fragment ukraińskiego hymnu.

Instagram Post

Vera Farmiga: Ukraiński duch

Choć Vera Farmiga nie należy do najbardziej rozchwytywanych aktorek w Hollywood, to miała już okazję pracować z najwybitniejszymi twórcami i aktorami światowego kina, a jej filmografia jest bardzo bogata. Na swoim koncie ma występy w tak znanych produkcjach, jak: "Potęga strachu" , "Infiltracja" czy "Chłopiec w pasiastej piżamie ".

Reklama

Vera Ann Farmiga urodziła się 6 sierpnia 1973 roku w Passaic County, w stanie New Jersey. Jest drugim z siedmiorga dzieci ukraińskich imigrantów - jej ojciec Mykhailo jest analitykiem komputerowym, a matka, Luba Farmiga - nauczycielką. Mała Vera dorastała w ukraińsko-amerykańskiej społeczności, do szóstego roku życia nie mówiła po angielsku. Następnie uczęszczała do Ukraińskiej Szkoły Katolickiej w Newark, gdzie tańczyła w zespole ludowym.

Byłam w ukraińskim harcerstwie. Uczyłam się ukraińskich tańców ludowych. Moja nauczycielka gry na pianinie była Ukrainką. Myślałam i marzyłam po ukraińsku - wyznała w rozmowie z magazynem "Vulture".

W społeczności ukraińskiej jest się zanurzonym w dziedzictwie, szanuje się je i rozumie. Zwłaszcza poprzez sztukę, wiele z tego jest przekazywane poprzez muzykę i taniec ludowy. To był pierwszy język, którego się nauczyłam. W każde święto moja ogromna rodzina zbierała się razem, kilka osób grało na gitarach, a ja siedziałam przy pianinie i śpiewałam (...). Ważną metodą nauki był taniec, sposób przekazywania historii wspominała.

Wideo youtube

Zobacz również:



"Córka": Kto tu jest tak naprawdę zagubiony? [recenzja]

"Mój dług": Ofiara, która staje się katem [recenzja]

"C'mon C'mon": Pogadajmy [recenzja]



"Psie pazury": Jak Jane Campion wodzi nas za nos [recenzja]