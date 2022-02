Peter Dinklage podkreślał ponadczasową wymowę klasycznego utworu Edmonda Rostanda "Cyrano de Bergerac". - Pisanie listów, które odbywa się w "Cyranie" nie tak bardzo różni się od dzisiejszego pisania esemesów; w pewnym sensie każdy jest dziś Cyranem i chce zaprezentować w internecie taką wersję samego siebie, jaką lubi najbardziej. Ten dawny utwór mówi o czymś ciągle aktualnym: o miłości i stracie. Każdy, bez względu na wiek, może to zrozumieć.

Postać Cyrana Dinklage kreował także w scenicznej adaptacji sztuki dokonanej przez jego żonę, dramatopisarkę Erikę Schmidt. Dinklage zainteresował się projektem, gdy usłyszał, że piosenki do spektaklu stworzy indierockowy zespół The National. - Na samym początku pracy nad "Grą o tron" wpadła mi w ucho piosenka "Terrible Love" grupy The National. Czułem, że pokocham ten zespół i wręcz żarłocznie rzuciłem się na wszystko, co wydali - wspominał. Muzyka tej formacji zabrzmi także w filmie Wrighta.

Wczoraj ogłoszono nominacje do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA). "Cyrano" otrzymał cztery nominacje, w tym w kategorii "najlepszy brytyjski film". Zwycięzców poznamy 13 marca.

Reżyser Joe Wright na nowo interpretuje uniwersalną opowieść o rozdzierającym serca trójkącie miłosnym w rozśpiewanym filmie "Cyrano". Główny bohater, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), wzbudza zachwyty biegłością, z jaką posługuje się zarówno słowem, jak i szpadą. Jest jednak przekonany, że jego powierzchowność czyni go niegodnym olśniewającej Roxanne ( Haley Bennett ). Zamiast szczerze wyznać miłość przyjaciółce, milczy. Roxanne, nieświadoma jego uczuć, zakochuje się w młodym żołnierzu Christianie ( Kelvin Harrison Jr. ).

Wideo "Cyrano": Zwiastun PL

