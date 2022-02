Foo Fighters, by nagrać swoją długo oczekiwaną, dziesiątą płytę. przenoszą się do tajemniczej rezydencji na obrzeżach Los Angeles. Ogromna posiadłość szybko okazuje się nawiedzona, a kiedy lider zespołu Dave Grohl zostaje opętany przez żądne krwi, nadprzyrodzone siły, na włosku zawisa nie tylko nagranie nowego albumu, ale i życie pozostałych członków grupy.

Foo Fighters to amerykański zespół rockowy założony przez perkusistę Nirvany, Dave’a Grohla, w 1995 roku. Grupa zdobyła 11 statuetek Grammy i znalazła się na liście 100 najlepszych zespołów rockowych wszech czasów, a w 2021 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.



Reklama

Foo Fighters w szalonym horrorze

W lutym minionego roku ukazała się długo oczekiwana, dziesiąta płyta Foo Fighters - "Medicine at Midnight", przy okazji 25 jubileuszu działalności artystycznej zespołu. Nagrania w studiu na obrzeżach Los Angeles, gdzie na czas pracy nad albumem zamieszkali muzycy, stały się dla lidera grupy, Dave’a Grohla, inspiracją do napisania scenariusza szalonego horroru.



Wideo Studio 666 - jedyny pokaz tylko w Heliosie!

Zespół znany z wielu filmów dokumentalnych i eksperymentalnych teledysków, postanowił wreszcie zekranizować historię i zrobić horror o nagraniu krążka "Medicine at Midnight" w mrocznym Studiu 666.



W filmie, poza członkami zespołu, którzy zagrali samych siebie, pojawiają się gościnnie m.in. Lionel Richie oraz Kerry King ze Slayera, a także światowej sławy aktorzy: Leslie Grossman ("American Horror Story"), Jenna Ortega ("Krzyk", "Opiekunka: Demoniczna królowa", serial Netflixa "Ty") czy Jeff Garlin ("Pohamuj entuzjazm").



Zdjęcie "Studio 666" zobaczyć będzie można w kinach Helios tylko 25 lutego / materiały prasowe

"Studio 666" będzie miało swoją światową premierę 25 lutego, a film na ekranach kin tego samego dnia obejrzą widzowie z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.

Zobacz również:

Młoda polska aktorka nago. Starszy partner zawstydzony

Zbyt realistyczne sceny erotyczne? Mówił o niej cały świat

Rozwiódł się dla niej z żoną. Dlaczego porzucił ją i ich córkę?