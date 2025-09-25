"Uncharted": o czym jest film?

"Uncharted" to widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a. Tylko jego sprawność, tylko jego intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake'a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher. Film stanowi w pewnym sensie "prequel" do uniwersum gier, pokazując, jak Nathan i Sully się poznali i jak zaczęła się ich przygoda.

Reklama

W roli głównej wystąpił Tom Holland. Na ekranie oglądamy także takich aktorów jak: Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas i inni.

Film kosztował 120 milionów dolarów. Zarobił ponad 400 milionów. Mimo średnich recenzji "Uncharted" producent Charles Roven po premierze nie ukrywał, że ma w planach kontynuację.

"Uncharted" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Uncharted" zostanie dzisiaj, 25 września, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.

Czytaj więcej: To będzie największy hit przyszłego roku? Aktor jest zachwycony