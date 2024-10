Tom Holland i legendarny reżyser łączą siły! Co wiemy o nowym projekcie?

Niedawno media obiegła wieść, że Christopher Nolan przygotowuje się do stworzenia kolejnego filmu we współpracy ze studiem Universal. Datę premiery produkcji zapowiedziano na 17 lipca 2026 roku, co oznacza, że prace na planie wystartują z początkiem przyszłego roku, a castingi już trwają!

Według ostatnich doniesień Matt Damon już został obsadzony w jednej z głównych ról, a teraz dołączył do niego młody gwiazdor, znany m.in. z filmów Marvela.

Tom Holland i Matt Damon u Nolana

Według informacji podanych przez serwis "Deadline" Tom Holland ponownie miałby szansę wystąpić u boku największych gwiazd Hollywood, warto jednak zaznaczyć, że Universal nie potwierdził udziału aktora w najnowszej produkcji.

Nie są znane także szczegóły nadchodzącej produkcji, jednak prawdopodobnie będzie to wyjątkowo intensywny czas dla młodego aktora, który niedawno potwierdził udział w "Spider-Manie 4".



Tom Holland to angielski aktor filmowy i teatralny. Urodził się w 1996 roku w Londynie. Przełomem w karierze filmowej Toma Hollanda okazał się film "Niemożliwe" z 2012 roku. Wystąpił wtedy u boku Naomi Watts i Ewana McGregora, a film oparty na prawdziwej historii z 2004 okazał się sporym sukcesem.

Jednak najbardziej rozpoznawalny stał się dzięki roli Petera Parkera, aka Spider-Mana. Kilkukrotnie wcielił się w tytułowego bohatera oraz wystąpił w filmach z serii "Avengers".



Spekulacje na temat nowego filmu Christophera Nolana

Nolan niedawno zasugerował, że chciałby zagłębić gatunek horroru. Z drugiej strony wspomniał również, że nie chce, by jego kolejny film był tak "ponury" jak "Oppenheimer". Niedawne spotkanie z Barbarą Broccoli, producentką filmów o Jamesie Bondzie jedynie podsyciło ciekawość fanów i wywołało falę nowych pogłosek.