"Sekcja Fokus: Migracje to wielogłosowa opowieść o jednostkach, które miały odwagę odmienić swoje życie, opuszczając ojczyznę. Twórcy wybranych przez nas filmów szukają odpowiedzi na pytanie o to, jak wiele to doświadczenie wnosi do ich życia, ale także jaką cenę płaci się za bycie przybyszem w obcym kraju, jak wygląda adaptacja do nowych warunków, jaki jest los kolejnych pokoleń imigrantów" - czytamy na stronie festiwalu Pięć Smaków.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: sekcja Fokus: Migracje

Część filmów tej sekcji powstała poza kontynentem, jednak za ich reżyserię odpowiadają twórcy azjatyckiego pochodzenia. W ramach Fokus: Migracje będziemy mogli zobaczyć m.in.:

Take Out (Sean Baker, Tsou Shih-ching, USA, 2004) [kino + online]

Zatłoczone ulice Manhattanu, deszczowe popołudnie w nowojorskim Chinatown. Ming Ding, dostawca chińskiego jedzenia, ma jeden dzień, by spłacić dług u migracyjnej mafii. Każdy kurs to bieg na czas, każdy przystanek - kolejne napiwki odliczane do końca zmiany. Kamera podąża za bohaterem krok w krok przez windy, klatki schodowe i ciasne mieszkania, rejestrując rytm pracy - brzęk monet, dźwięki z wydawki, oddech poganianego przez system człowieka. "Take Out" to zapis jednego dnia, w którym wszystko może się rozpaść. Baker i Tsou wchodzą w chińską diasporę, odsłaniając elementy ekonomii migracji.

"Starszy syn" (Cecilia Kang, Argentyna, Francja, 2025) [kino]

Lila urodziła się w Buenos Aires, w rodzinie koreańskich imigrantów, w której nic nigdy nie było oczywiste, ani łatwe. Zawsze brana za turystkę we własnym kraju, zaczyna kwestionować swoje korzenie i tożsamość. Jej ojciec Antonio, który przed laty zostawił Koreę i spróbował ułożyć sobie życie w Ameryce Południowej. Cecilia Kang dzieli swój film na trzy części: teraźniejszość Lili, retrospekcje Antonia i uroczą sekwencję dokumentalną, w której przedstawia swoich rodziców, zdjęcia i wspomnienia. Film zaciera granice między fikcją a dokumentem, a sama reżyserka próbuje w ten sposób opowiedzieć o własnych doświadczeniach i poszukiwaniu tożsamości.

"3670" (Park Joon-ho, Korea Południowa, 2025) [kino + online]

Cheol-jun to dwudziestoparoletni dezerter z Korei Północnej. W ciągu dnia uczęszcza do szkoły językowej, przygotowuje się do studiów i dorabia w sklepie całodobowym. Wieczorami zaś umawia się z mężczyznami poznanymi przez aplikacje randkowe. Jego pochodzenie i orientacja sprawiają jednak, że czuje się odizolowany od znajomych, wśród których się obraca. Pełnometrażowy debiut Parka Joon-ho otrzymał aż cztery z sześciu nagród w konkursie koreańskim na tegorocznym festiwalu filmowym w Jeonju.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: daty i miejsca

19. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków organizowany jest w dniach 12-19 listopada w Warszawie (Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo). Filmy będzie można również oglądać online (12-30 listopada).

Rozpoczęto już sprzedaż karnetów na wydarzenie. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

