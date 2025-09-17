19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: sekcja Japan 80s

W japońskim kinie lat 80. do głosu dochodzili nowi artyści, wizjonerzy o nieograniczonej wyobraźni, którzy w odważny sposób prezentowali swoje przemyślenia. Chcieli oni, by w sztuce filmowej nastąpił pewien przełom, zwrot ku twórczej, kreatywnej i nieposkromionej energii. Podczas tegorocznej edycji festiwalu Pięć Smaków widzowie poznają Japonię od innej strony - skąpaną w świetle neonów i dźwięku rozbrzmiewającego z głośników city-popu.

W sekcji Japan 80s znalazły się takie filmy, jak:

"Stardust Brothers", reż. Makoto Tezuka, Japonia 1985, kino + online

"Stardust Brothers" to satyra na grzeszki przemysłu rozrywkowego, a zarazem japońska odpowiedź na "Rocky Horror Picture Show". To szalona, przesiąknięta kiczem i brokatem opowieść o dwóch muzykach, których łączy wyłącznie jedno - obaj marzą o karierze. Tak powstaje duet Stardust Brothers, która doskonale wpasowuje się w potrzeby spragnionej iluzji publiczności z tamtej dekady.

"Typhoon Club", reż. Shinji Sōmai, Japonia 1985, kino + online

Film uznawany jest za manifest młodości, definiujący na nowo gatunek coming-of-age. "Typhoon Club" opowiada pięciu dniach z życia uczniów pewnej szkoły w Tokio. Z powodu nadchodzącego tajfunu część z nich pozostaje w budynku. Po przejściu nawałnicy w życiu młodych nic nie będzie już takie jak przedtem. Dzieło można odczytywać jako japońską wariację na "Klub winowajców".

"Familiada", reż. Yoshimitsu Morita, Japonia 1983, tylko kino

"Familiada" to satyra o rodzącym się społecznym nacisku, by podporządkować się idei sukcesu. Fabuła skupia się na rodzinie - ojciec jest zapatrzony w zawodowy awans, matka dba o pozory, starszy z braci to wzór synowskich cnót, a młodszy musi nadrobić zaległości. Rodzice decydują się na zatrudnienie prywatnego korepetytora, jednak skutki są odwrotne do zamierzonego. Nauczyciel wprowadza chaos, obnażając absurd presji edukacyjnej.

"Jego motor, jej wyspa", reż. Nobuhiko Ōbayashi, Japonia 1986, tylko kino

Przejmująca oda do ulotnej młodości. "Jego motor, jej wyspa" przedstawia historię bohaterów, których połączyła miłość do wolności i jednośladów. Choć oboje starają się napawać szczęśliwymi chwilami i wiatrem we włosach, czują, że tuż za rogiem czai się niechciane, dorosłe życie.

Sekcja Japan 80s powstała przy wsparciu z Japan Foundation.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: daty i miejsca

19. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków organizowany jest w dniach 12-19 listopada w Warszawie (Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo). Filmy będzie można również oglądać online (12-30 listopada).

9 września rozpoczęto już sprzedaż karnetów. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

