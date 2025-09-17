Odważna sekcja na 19. Pięciu Smakach. Takiej Japonii jeszcze nie znamy!
Japońskie filmy z lat 80. definiowały poszukiwania wolności twórczej i nieokiełznana fantazja. Kolorowe historie opowiadane w otoczeniu światła neonów były przepełnione marzycielską aurą i poczuciem, że wszystko jest możliwe. Podczas 19. edycji Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków widzowie będą mieli okazję zapoznać się z kilkoma intrygującymi produkcjami z tamtych czasów.
W japońskim kinie lat 80. do głosu dochodzili nowi artyści, wizjonerzy o nieograniczonej wyobraźni, którzy w odważny sposób prezentowali swoje przemyślenia. Chcieli oni, by w sztuce filmowej nastąpił pewien przełom, zwrot ku twórczej, kreatywnej i nieposkromionej energii. Podczas tegorocznej edycji festiwalu Pięć Smaków widzowie poznają Japonię od innej strony - skąpaną w świetle neonów i dźwięku rozbrzmiewającego z głośników city-popu.
W sekcji Japan 80s znalazły się takie filmy, jak:
- "Stardust Brothers", reż. Makoto Tezuka, Japonia 1985, kino + online
"Stardust Brothers" to satyra na grzeszki przemysłu rozrywkowego, a zarazem japońska odpowiedź na "Rocky Horror Picture Show". To szalona, przesiąknięta kiczem i brokatem opowieść o dwóch muzykach, których łączy wyłącznie jedno - obaj marzą o karierze. Tak powstaje duet Stardust Brothers, która doskonale wpasowuje się w potrzeby spragnionej iluzji publiczności z tamtej dekady.
- "Typhoon Club", reż. Shinji Sōmai, Japonia 1985, kino + online
Film uznawany jest za manifest młodości, definiujący na nowo gatunek coming-of-age. "Typhoon Club" opowiada pięciu dniach z życia uczniów pewnej szkoły w Tokio. Z powodu nadchodzącego tajfunu część z nich pozostaje w budynku. Po przejściu nawałnicy w życiu młodych nic nie będzie już takie jak przedtem. Dzieło można odczytywać jako japońską wariację na "Klub winowajców".
- "Familiada", reż. Yoshimitsu Morita, Japonia 1983, tylko kino
"Familiada" to satyra o rodzącym się społecznym nacisku, by podporządkować się idei sukcesu. Fabuła skupia się na rodzinie - ojciec jest zapatrzony w zawodowy awans, matka dba o pozory, starszy z braci to wzór synowskich cnót, a młodszy musi nadrobić zaległości. Rodzice decydują się na zatrudnienie prywatnego korepetytora, jednak skutki są odwrotne do zamierzonego. Nauczyciel wprowadza chaos, obnażając absurd presji edukacyjnej.
- "Jego motor, jej wyspa", reż. Nobuhiko Ōbayashi, Japonia 1986, tylko kino
Przejmująca oda do ulotnej młodości. "Jego motor, jej wyspa" przedstawia historię bohaterów, których połączyła miłość do wolności i jednośladów. Choć oboje starają się napawać szczęśliwymi chwilami i wiatrem we włosach, czują, że tuż za rogiem czai się niechciane, dorosłe życie.
Sekcja Japan 80s powstała przy wsparciu z Japan Foundation.
19. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków organizowany jest w dniach 12-19 listopada w Warszawie (Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo). Filmy będzie można również oglądać online (12-30 listopada).
9 września rozpoczęto już sprzedaż karnetów. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.
