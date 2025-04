Takiej sytuacji nie było od lat. Polacy zobaczą tylko jeden nowy film

"Grzesznicy"

"Jeśli tańczysz z diabłem, diabeł pewnego dnia odwiedzi cię w domu" - takim hasłem promocyjnym opatrzeni zostali "Grzesznicy" , nowy film nominowanego do Oscara Ryana Cooglera.

Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. W głównej - podwójnej - roli wystąpił w filmie Michael B. Jordan (serie "Czarna Pantera" i "Creed").



Dołączyli do niego: nominowana do Oscara Hailee Steinfeld ("Bumblebee", "Prawdziwe męstwo"), Jack O’Connell ("Ferrari"), Wunmi Mosaku ("Passenger"), Jayme Lawson ("Królowa wojownik"), Omar Miller ("Prawdziwe kłamstwa") i Delroy Lindo ("Pięciu braci").



Scenarzystą i reżyserem filmu jest wspomniany Ryan Coogler, twórca dylogii "Czarna Pantera", a także "Fruitvale" i "Creeda", nominowany do Oscara za produkcję "Judasza i Czarnego Mesjasza".

Wspomagali go jego ulubieni współpracownicy: autorka zdjęć Autumn Durald Arkapaw, nagrodzona Oscarem scenografka Hannah Beachler, montażysta Michael P. Shawver, nagrodzony Oscarem kompozytor Ludwig Göransson i laureatka Oscara, scenografka Ruth E. Carter.

"Grzesznicy" zbierają znakomite recenzje wśród amerykańskich krytyków, którzy już mieli okazję zobaczyć film. Na prestiżowym serwisie rottentomatoes mają aż 99 pozytywnych rekomendacji.

Jakie inne filmy warto nadrobić w święta?

"Amator"

W filmie "Amator" żona zatrudnionego w CIA kryptologa ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Osobiste zaangażowanie w sprawę przekreśla jego szanse w pracy z ramienia agencji, więc postanawia szantażować swoich szefów, aby jako agent został wyszkolony i wypuszczony w pogoń za zamachowcami. Nie zważając na konsekwencje, mężczyzna postanawia znaleźć winnych.

W rolach głównych występuję Rami Malek, Rachel Brosnahan oraz Laurence Fishburne. Malek pełni w filmie również funkcję producenta.

"Przyjmij / Odrzuć"

"Przyjmij / Odrzuć" to produkcja autorów kinowych hitów Michaela Bay'a i Jasona Bluma oraz reżysera horrorów Christophera Landona ("Piękna i rzeźnik", "Mamy tu ducha").

Violet jest wdową, która wybrała się na pierwszą od wielu lat randkę w ekskluzywnej restauracji. Okazuje się, że Henry jest bardziej czarujący i przystojny, niż się spodziewała. Jednak kobieta podczas kolacji jest coraz bardziej zirytowana. Otrzymuje bowiem serię anonimowych wiadomości z instrukcjami, aby nikomu nic nie mówić i postępować zgodnie ze wskazówkami. W przeciwnym razie zakapturzona postać, którą widzi na kamerach domu, zabije jej syna i siostrę.

"Minecraft: Film"

Czwórka osób na życiowym zakręcie trafia do gry "Minecraft". Wspólnymi siłami starają się wrócić do prawdziwego świata. Pomaga im kultowy bohater gry — Steve.

"Minecraft: Film" jest adaptacją gry wideo, która od swej premiery w 2011 roku bije rekordy popularności. Za kamerą stanął Jared Hess, jeden z współtwórców komedii "Napoleon Dynamite". W rolach głównych zobaczymy Jasona Momoę, Jacka Blacka, nominowaną do Oscara Danielle Brooksa, znaną z serialu "Wednesday" Emmę Myers oraz Jennifer Cooldige, gwiazdę "American Pie" i "Białego Lotosu".

"Skrzyżowanie"

Ułożone życie Tadeusza, emerytowanego ordynatora szpitala, zmienia się w mgnieniu oka, kiedy dochodzi do dramatycznego wypadku drogowego. Zamiast spokojnej i dobrze zaplanowanej "złotej jesieni życia" staje on w obliczu sytuacji, która przerasta zarówno jego jak i najbliższe mu osoby. Cień pada na jego małżeństwo, relacje z synem oraz zbliżające się wesele ukochanej wnuczki. Ponadto w życiu Tadeusza pojawi się kobieta, pod której wpływem ten zacznie podejmować zaskakujące decyzje. Z dnia na dzień atmosfera zaczyna się zagęszczać, emocje biorą górę, a przyszłość przestaje być tak pewna jak się wydawało.

Główną rolę w "Skrzyżowaniu" Dominiki Montean-Pańków zagrał Jan Englert. Scenariusz jest zdaniem aktora jednym z trzech interesujących projektów, które otrzymał w ostatnich latach. "[Tekst] nie nazywał rzeczy po imieniu. Nie był zero-jedynkowy. Natomiast stanowił próbę dotknięcia czegoś. Przede wszystkim jednak poczułem, że ktoś napisał mi rolę. Zaciekawiła mnie ta postać odchodzącego autorytetu. I wiedziałem, że bardzo chcę ją zagrać" - wyjaśnił aktor.

"Pod szarym niebem"

Białoruś, 2020. W kraju trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z pacyfikacji pokojowej demonstracji. Zostaje namierzona przez milicyjny dron, lecz kontynuuje relację. Zostaje zatrzymana. Mąż Leny, Ilja, przygotowuje wyjazd za granicę. Czeka, aż Lena wyjdzie z aresztu. Jednak reżim nie ma zamiaru jej wypuścić. Władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje. Film jest inspirowany historią małżeństwa białoruskich dziennikarzy: Igora Iljasha i Katsiaryny Andryevej, która została aresztowana w listopadzie 2020.

"Pod szarym niebem" Mary Tamkovich było pokazywane podczas założonego przez Roberta De Niro festiwalu Tribeca Film Festival i 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie nagrodzono je za debiut reżyserski.

"To jest film, który pokazuje autorytaryzm w jego nowej formie" - mówił podczas 49. FPFF w Gdyni krytyk Łukasz Adamski. "To jest ten rodzaj autorytaryzmu, który powoduje, że społeczeństwo oddaje swoją wolność w imię bezpieczeństwa. Trochę dobrowolnie. [...] Ten strach przeważa, ale jednocześnie go oswajamy. Nie potrafimy się zbuntować".

"Fachowiec"

Levon (Jason Statham) zostawił za sobą udaną karierę wojskową, aby wieść spokojne, proste życie. Pracuje w budowlance, przyjaźniąc się z szefem (Michael Peña) i jego bliskimi, którzy są dla niego jak rodzina. Kiedy córka właściciela firmy Jenny (Arianna Rivas) znika, nie wracając z wieczoru z przyjaciółmi, Levon staje na wysokości zadania i podejmuje się odnalezienia jej. A to oznacza powrót do umiejętności, które uczyniły go mityczną postacią w świecie kontrterroryzmu.

"Fachowiec" to kolejny akcyjniak w reżyserii Davida Ayera, w którym główną rolę zagrał Jason Statham. W zeszłym roku premierę miał "Pszczelarz", pierwszy owoc ich współpracy.

"Operacja Maldoror"

Operacja Maldoror oficjalnie nigdy nie istniała. Nie ma po niej śladu w mediach ani policyjnych kartotekach. Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych Belgią wstrząsnęła seria porwań, a obywatele i prasa byli wściekli na nieudolność policji, szef żandarmerii powołał specjalną komórkę, której celem było odszukanie sprawców i ich ofiar. W jej szeregach stanął Paul Chartier, młody i porywczy policjant, który podejmuje beznadziejną walkę o sprawiedliwość. W trakcie swojego śledztwa trafia na trop zmowy milczenia pnącej się na najwyższe poziomy władzy. Szybko orientuje się, że aby złapać zbrodniarzy, będzie musiał pokonać nie tylko przestępców, ale też własnych przełożonych. A chęć ratowania niewinnych przed losem gorszym niż śmierć zaprowadzi go na skraj szaleństwa.

Fabrice du Welz, reżyser "Operacji Maldoror", przyznał, że pracował nad filmem 15 lat. Chociaż podstawą fabuły są prawdziwe wydarzenia, którymi w latach 90. XX wieku żyła cała Belgia, twórcy pozwolili sobie zmienić ich przebieg. "Du Welz mówi, że ta sprawa była dla niego traumatyzująca. 'Operacja Maldoror' jest bez wątpienia dla niego rodzajem egzorcyzmowania własnych lęków" - pisał w swojej recenzji Łukasz Adamski.