"Drama", na którą czeka cały świat. To będzie największy hit tej wiosny

"Drama" od początku miała być filmem o emocjonalnym zderzeniu. Jak się okazuje atmosfera na planie momentami dorównywała tej ekranowej. Zendaya i Robert Pattinson pracowali nad swoimi postaciami w zupełnie odmienny sposób, co paradoksalnie stało się największym atutem produkcji.

Wszystko wskazuje na to, że twórcy "Dramy" wiedzieli, jak połączyć historię, obsadę i pozostałe elementy filmu, by powstał obraz, o którym się dyskutuje.

Próby jak sesje terapeutyczne

Zamiast klasycznych czytań scenariusza organizowano wielogodzinne improwizacje. Aktorzy mieli budować historię relacji swoich bohaterów "przed pierwszą sceną filmu": od pierwszego spotkania aż po moment, w którym zaczyna się fabuła. Podobno część improwizowanych dialogów, szczególnie tych najbardziej bolesnych i niewygodnych, trafiła do ostatecznej wersji scenariusza.

Sceny kręcone bez cięć

Jedna z kluczowych scen konfrontacji była realizowana w kilkunastominutowym, nieprzerwanym ujęciu (tzw. mastershot). Kamera krążyła wokół aktorów, a reżyser pozwalał im wyjść poza zapisany tekst. Ekipa wspomina, że po jednym z dubli na planie zapadła cisza… nikt nie był pewien, czy scena się skończyła, czy emocje nadal trwają. To właśnie to ujęcie podobno znalazło się w finalnym montażu.

Dwa różne style pracy

Zendaya znana jest z precyzyjnego przygotowania: notatki psychologiczne, analiza motywacji, kontrola rytmu dialogu. Pattinson działa intuicyjnie: zmienia tempo, szuka nieoczywistych pauz, czasem celowo "rozbraja" scenę nerwowym śmiechem lub milczeniem. Na planie "Dramy" te metody zderzały się ze sobą, co - zdaniem członków ekipy - generowało autentyczne napięcie między postaciami.

Cisza zamiast muzyki

Podczas kręcenia najbardziej intymnych scen rezygnowano z muzyki tła na planie. Aktorzy pracowali w niemal absolutnej ciszy, by "nie podpowiadać" emocji. Efekt? Minimalizm, który w filmie potęguje wrażenie podglądania prawdziwej relacji, a nie oglądania romantycznej historii.

Chemia budowana… dystansem

Co ciekawe, poza kamerą aktorzy nie spędzali ze sobą zbyt wiele czasu. Decyzja ta była świadoma. Twórcy chcieli bowiem, by ich ekranowa relacja miała w sobie nutę obcości i nieprzewidywalności. Ten chłód poza planem przełożył się na elektryzującą dynamikę przed kamerą.

"Drama" nie powstawała jak klasyczne love story. To był proces bliższy laboratorium emocji niż romantycznej produkcji. I być może właśnie dlatego film już teraz określany jest jako jedno z najbardziej intensywnych ekranowych spotkań ostatnich lat.

"Drama": Fabuła filmu

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.